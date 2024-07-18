Челябинский суд отказался от рассмотрения спора о безнадежных долгах на 71 млн

Арбитражный суд Челябинской области отказался рассматривать иск о безнадежной ко взысканию задолженности по налогам компании «Центр лабораторного оборудования» на 71,1 млн рублей. Из материалов дела следует, что истец утратил интерес к делу.
«Заявление ООО „Центр лабораторного оборудования“ к МИФНС № 26 по Челябинской области о признании безнадежной ко взысканию задолженности, оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в определении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Как следует из заявления, инициатор спора добивался признания безнадежным долга на 71,1 млн рублей. Сумма долга сложилась из 42,7 млн рублей основной задолженности по налогу, 28,9 млн — пени, 5,5 млн рублей — штрафов.
Подав заявление, представители истца в суд ни разу не явились и никаких доказательств своей правоты не представили. Юристы ответчика на рассмотрении спора по существу настаивать не стали.
Согласно данным СБИС, в 2022 году компания получила истый убыток в сумме 22,5 млн рублей. Сумма задолженности сложилась из обязательств по налогам и сборам.
При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут опубликованы позже.
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