Челябинский суд отказался от рассмотрения спора о безнадежных долгах на 71 млн

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Иск о безнадежной задолженности остался без рассмотрения
Иск о безнадежной задолженности остался без рассмотрения Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался рассматривать иск о безнадежной ко взысканию задолженности по налогам компании «Центр лабораторного оборудования» на 71,1 млн рублей. Из материалов дела следует, что истец утратил интерес к делу.

«Заявление ООО „Центр лабораторного оборудования“ к МИФНС № 26 по Челябинской области о признании безнадежной ко взысканию задолженности, оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в определении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Как следует из заявления, инициатор спора добивался признания безнадежным долга на 71,1 млн рублей. Сумма долга сложилась из 42,7 млн рублей основной задолженности по налогу, 28,9 млн — пени, 5,5 млн рублей — штрафов.

Подав заявление, представители истца в суд ни разу не явились и никаких доказательств своей правоты не представили. Юристы ответчика на рассмотрении спора по существу настаивать не стали.

Согласно данным СБИС, в 2022 году компания получила истый убыток в сумме 22,5 млн рублей. Сумма задолженности сложилась из обязательств по налогам и сборам.

При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут опубликованы позже.

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Арбитражный суд Челябинской области отказался рассматривать иск о безнадежной ко взысканию задолженности по налогам компании «Центр лабораторного оборудования» на 71,1 млн рублей. Из материалов дела следует, что истец утратил интерес к делу. «Заявление ООО „Центр лабораторного оборудования“ к МИФНС № 26 по Челябинской области о признании безнадежной ко взысканию задолженности, оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в определении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Как следует из заявления, инициатор спора добивался признания безнадежным долга на 71,1 млн рублей. Сумма долга сложилась из 42,7 млн рублей основной задолженности по налогу, 28,9 млн — пени, 5,5 млн рублей — штрафов. Подав заявление, представители истца в суд ни разу не явились и никаких доказательств своей правоты не представили. Юристы ответчика на рассмотрении спора по существу настаивать не стали. Согласно данным СБИС, в 2022 году компания получила истый убыток в сумме 22,5 млн рублей. Сумма задолженности сложилась из обязательств по налогам и сборам. При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут опубликованы позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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