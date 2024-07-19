19 июля 2024

Силовики и мэрия Екатеринбурга сносят ларьки с алкоголем и сигаретами

В Екатеринбурге нашли 14 ларьков с незаконным алкоголем и табаком
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько ларьков еще находятся в судебном процессе
Несколько ларьков еще находятся в судебном процессе Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции, прокуратура и администрация за полугодие выявили в 14 ларьках факты незаконной продажи алкоголя и сигарет. Большую часть из них уже демонтировали, а по части идет судебный процесс, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В первом полугодии 2024 года были выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей и табачной продукции в 14 нестационарных торговых объектах (НТО). Шесть из них были демонтированы по решению суда, три находятся в судебном процессе, два устранили нарушения, еще три работают над устранением», — говорится на сайте администрации.

Один из объектов вынесен собственником с территории Верх-Исетского района. Администрация Кировского района расторгла договор с двумя предприятиями, после чего объекты были демонтированы. НТО, в которых нарушения уже были устранены, поставлены на контроль.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции, прокуратура и администрация за полугодие выявили в 14 ларьках факты незаконной продажи алкоголя и сигарет. Большую часть из них уже демонтировали, а по части идет судебный процесс, сообщает пресс-служба мэрии города. «В первом полугодии 2024 года были выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей и табачной продукции в 14 нестационарных торговых объектах (НТО). Шесть из них были демонтированы по решению суда, три находятся в судебном процессе, два устранили нарушения, еще три работают над устранением», — говорится на сайте администрации. Один из объектов вынесен собственником с территории Верх-Исетского района. Администрация Кировского района расторгла договор с двумя предприятиями, после чего объекты были демонтированы. НТО, в которых нарушения уже были устранены, поставлены на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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