Силовики и мэрия Екатеринбурга сносят ларьки с алкоголем и сигаретами

В Екатеринбурге сотрудники полиции, прокуратура и администрация за полугодие выявили в 14 ларьках факты незаконной продажи алкоголя и сигарет. Большую часть из них уже демонтировали, а по части идет судебный процесс, сообщает пресс-служба мэрии города.
«В первом полугодии 2024 года были выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей и табачной продукции в 14 нестационарных торговых объектах (НТО). Шесть из них были демонтированы по решению суда, три находятся в судебном процессе, два устранили нарушения, еще три работают над устранением», — говорится на сайте администрации.
Один из объектов вынесен собственником с территории Верх-Исетского района. Администрация Кировского района расторгла договор с двумя предприятиями, после чего объекты были демонтированы. НТО, в которых нарушения уже были устранены, поставлены на контроль.
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