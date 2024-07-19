19 июля 2024

Врио губернатора ХМАО посетил самый массовый семейный фестиваль «ПикникХМ». Фото

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Репортаж с краевого бала выпускников «Будущее здесь!». Пермь, фанаты, народ, лето, толпа, праздник, день, эспланада
На «ПикникХМ» приехали 20 тысяч человек Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук побывал на семейном фестивале «ПикникХМ» в Ханты-Мансийске. Он назвал это событие «доброй традицией», которая в 2024 году собрала вместе рекордные 20 тысяч человек.

«„ПикникХМ“ — семейный фестиваль, выросший из мечты местной жительницы Валентины Киселевой и ставший доброй традицией. Городской пикник в этом году прошел в восьмой раз и собрал почти 20 тысяч человек, причем многие специально приезжают на фестиваль семьями и командами из других городов. Автор идеи пикника Валентина Киселева говорит, что это рекордная цифра», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

На фестивале он успел посетить лекторий под открытым небом и послушать выступление общества «Знание». Также врио главы региона лично познакомился с мастерами народного творчества, которые развивают локальные бренды.

На площадке созданы аллеи мастеров и красоты, где продаются различные товары, а 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность. Хедлайнером фестиваля стала музыкальная группа Pizza.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук побывал на семейном фестивале «ПикникХМ» в Ханты-Мансийске. Он назвал это событие «доброй традицией», которая в 2024 году собрала вместе рекордные 20 тысяч человек. «„ПикникХМ“ — семейный фестиваль, выросший из мечты местной жительницы Валентины Киселевой и ставший доброй традицией. Городской пикник в этом году прошел в восьмой раз и собрал почти 20 тысяч человек, причем многие специально приезжают на фестиваль семьями и командами из других городов. Автор идеи пикника Валентина Киселева говорит, что это рекордная цифра», — написал Кухарук в своем telegram-канале. На фестивале он успел посетить лекторий под открытым небом и послушать выступление общества «Знание». Также врио главы региона лично познакомился с мастерами народного творчества, которые развивают локальные бренды. На площадке созданы аллеи мастеров и красоты, где продаются различные товары, а 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность. Хедлайнером фестиваля стала музыкальная группа Pizza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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