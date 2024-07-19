Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук побывал на семейном фестивале «ПикникХМ» в Ханты-Мансийске. Он назвал это событие «доброй традицией», которая в 2024 году собрала вместе рекордные 20 тысяч человек.
«„ПикникХМ“ — семейный фестиваль, выросший из мечты местной жительницы Валентины Киселевой и ставший доброй традицией. Городской пикник в этом году прошел в восьмой раз и собрал почти 20 тысяч человек, причем многие специально приезжают на фестиваль семьями и командами из других городов. Автор идеи пикника Валентина Киселева говорит, что это рекордная цифра», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
На фестивале он успел посетить лекторий под открытым небом и послушать выступление общества «Знание». Также врио главы региона лично познакомился с мастерами народного творчества, которые развивают локальные бренды.
На площадке созданы аллеи мастеров и красоты, где продаются различные товары, а 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность. Хедлайнером фестиваля стала музыкальная группа Pizza.
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