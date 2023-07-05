05 июля 2023
04 июля 2023

В Ханты-Мансийске готовятся к главной тусовке лета

Фестиваль «ПикникХМ» пройдет в Ханты-Мансийске в середине июля
© Служба новостей «URA.RU»
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«ПикникХМ» пройдет 15 июля в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Он состоится на иртышской набережной 15 июля.

«Фестиваль „ПикникХМ“ пройдет в окружной столице 15 июля. Иртышская набережная уже в седьмой раз станет местом притяжения жителей города и его гостей. Более 200 участников приготовили для них музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания», — говорится в группе окружного правительства «ВКонтакте».

Хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа Pizza. На площадке также создадут аллеи мастеров и красоты, где будут продавать различные товары. 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность.

Ранее URA.RU рассказывало, что сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска. Тогда речь шла про Эдуарда Исакова, который побывал на фестивале «Пикник ХМ».

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В Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Он состоится на иртышской набережной 15 июля. «Фестиваль „ПикникХМ“ пройдет в окружной столице 15 июля. Иртышская набережная уже в седьмой раз станет местом притяжения жителей города и его гостей. Более 200 участников приготовили для них музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания», — говорится в группе окружного правительства «ВКонтакте». Хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа Pizza. На площадке также создадут аллеи мастеров и красоты, где будут продавать различные товары. 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность. Ранее URA.RU рассказывало, что сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска. Тогда речь шла про Эдуарда Исакова, который побывал на фестивале «Пикник ХМ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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