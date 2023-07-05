В Ханты-Мансийске готовятся к главной тусовке лета

В Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Он состоится на иртышской набережной 15 июля.
«Фестиваль „ПикникХМ“ пройдет в окружной столице 15 июля. Иртышская набережная уже в седьмой раз станет местом притяжения жителей города и его гостей. Более 200 участников приготовили для них музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания», — говорится в группе окружного правительства «ВКонтакте».
Хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа Pizza. На площадке также создадут аллеи мастеров и красоты, где будут продавать различные товары. 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность.
Ранее URA.RU рассказывало, что сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска. Тогда речь шла про Эдуарда Исакова, который побывал на фестивале «Пикник ХМ».
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