В Ханты-Мансийске готовятся к главной тусовке лета

Фестиваль «ПикникХМ» пройдет в Ханты-Мансийске в середине июля

06 июля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

«ПикникХМ» пройдет 15 июля в Ханты-Мансийске Фото: Московец Илья © URA.RU В Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Он состоится на иртышской набережной 15 июля. «Фестиваль „ПикникХМ“ пройдет в окружной столице 15 июля. Иртышская набережная уже в седьмой раз станет местом притяжения жителей города и его гостей. Более 200 участников приготовили для них музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания», — говорится в группе окружного правительства «ВКонтакте». Хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа Pizza. На площадке также создадут аллеи мастеров и красоты, где будут продавать различные товары. 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность. Ранее URA.RU рассказывало, что сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска. Тогда речь шла про Эдуарда Исакова, который побывал на фестивале «Пикник ХМ».

В Ханты-Мансийске готовятся к проведению крупного городского фестиваля «ПикникХМ». Он состоится на иртышской набережной 15 июля. «Фестиваль „ПикникХМ“ пройдет в окружной столице 15 июля. Иртышская набережная уже в седьмой раз станет местом притяжения жителей города и его гостей. Более 200 участников приготовили для них музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, спортивные состязания», — говорится в группе окружного правительства «ВКонтакте». Хедлайнером фестиваля станет музыкальная группа Pizza. На площадке также создадут аллеи мастеров и красоты, где будут продавать различные товары. 15% выручки от продажи изделий пойдут на благотворительность. Ранее URA.RU рассказывало, что сенатор Совфеда восхитился главной тусовкой Ханты-Мансийска. Тогда речь шла про Эдуарда Исакова, который побывал на фестивале «Пикник ХМ».