В ХМАО на Оби местный житель спас четверых рыбаков

В Ханты-Мансийском районе местный житель спас четверых рыбаков, которые перевернулись в лодке на Оби. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«На реке Обь в трех километрах от поселка Луговской перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. На помощь горе-рыбакам поспешил местный житель», — рассказали в telegram-канале МЧС ХМАО.
Сообщается, что мужчина доставил пострадавших в больницу. Там рыбакам оказали медицинскую помощь.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО, который купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района. Мужчина нырнул в воду и пропал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!