20 июля 2024

В ХМАО на Оби местный житель спас четверых рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Четверо рыбаков перевернулись в лодке на Оби (архивное фото)
Четверо рыбаков перевернулись в лодке на Оби (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийском районе местный житель спас четверых рыбаков, которые перевернулись в лодке на Оби. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«На реке Обь в трех километрах от поселка Луговской перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. На помощь горе-рыбакам поспешил местный житель», — рассказали в telegram-канале МЧС ХМАО.

Сообщается, что мужчина доставил пострадавших в больницу. Там рыбакам оказали медицинскую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО, который купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района. Мужчина нырнул в воду и пропал.

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В Ханты-Мансийском районе местный житель спас четверых рыбаков, которые перевернулись в лодке на Оби. Об этом сообщили в региональном МЧС. «На реке Обь в трех километрах от поселка Луговской перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. На помощь горе-рыбакам поспешил местный житель», — рассказали в telegram-канале МЧС ХМАО. Сообщается, что мужчина доставил пострадавших в больницу. Там рыбакам оказали медицинскую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ищут пропавшего жителя ХМАО, который купался в протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района. Мужчина нырнул в воду и пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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