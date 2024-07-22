Челябинский термальный курорт судится с Росимуществом из-за льготы

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Термальный курорт продолжит судиться из-за земельного участка в Еткуле
Термальный курорт продолжит судиться из-за земельного участка в Еткуле Фото:

Термальный курорт «Баден-Баден» в Еткульском районе (Челябинская область) судится с Росимуществом из-за льготы по аренде земельного участка. Как URA.RU 22 июля заявили в пресс-службе компании, отказ в удовлетворении иска будет обжалован.

«Наша компания хотела воспользоваться льготой о продлении аренды на три года, которая была предоставлена федеральным законом в 2022 году в качестве поддержки российского бизнеса. Этой мерой мы воспользовались почти по всем арендованным участкам в группе компаний Baden Family», — пояснили URA.RU в офисе компании.

Компания намеревалась продлить аренду до 2059 года, но получила отказ со стороны Росимущества, подтвержденный судом. Полный текст решения пока не опубликован. Мотивируя отказ, власти ссылались на запрет строительства в охраняемой зоне Еткульского бора. В «Баден-Баден» непродление договора сочли необоснованным. Продолжая тяжбу, бизнесмены указали на то, что льгота должна применяться безусловно.

Судебный спор длится более года. В сентябре 2023 года Росимущество потребовало снести постройки на арендуемой территории. В ответ на это курорт обратился в суд с требованием продлить арендный договор, который был заключен в сентябре 2009 года и касается участка площадью 52,4 тысячи гектаров. Удовлетворить требования суд отказался в июле. 

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Термальный курорт «Баден-Баден» в Еткульском районе (Челябинская область) судится с Росимуществом из-за льготы по аренде земельного участка. Как URA.RU 22 июля заявили в пресс-службе компании, отказ в удовлетворении иска будет обжалован. «Наша компания хотела воспользоваться льготой о продлении аренды на три года, которая была предоставлена федеральным законом в 2022 году в качестве поддержки российского бизнеса. Этой мерой мы воспользовались почти по всем арендованным участкам в группе компаний Baden Family», — пояснили URA.RU в офисе компании. Компания намеревалась продлить аренду до 2059 года, но получила отказ со стороны Росимущества, подтвержденный судом. Полный текст решения пока не опубликован. Мотивируя отказ, власти ссылались на запрет строительства в охраняемой зоне Еткульского бора. В «Баден-Баден» непродление договора сочли необоснованным. Продолжая тяжбу, бизнесмены указали на то, что льгота должна применяться безусловно. Судебный спор длится более года. В сентябре 2023 года Росимущество потребовало снести постройки на арендуемой территории. В ответ на это курорт обратился в суд с требованием продлить арендный договор, который был заключен в сентябре 2009 года и касается участка площадью 52,4 тысячи гектаров. Удовлетворить требования суд отказался в июле. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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