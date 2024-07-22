Суд признал законным приговор пресс-секретарю Meta* Стоуну за экстремизм

22 июля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Суд признал приговор в отношении Энди Стоуна, приговоренного к шести годам лишения свободы заочно, законным Фото: Илья Московец © URA.RU Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории России) Энди Стоуна, приговоренного к шести годам лишения свободы заочно. Стоун получил этот приговор за публичные призывы к терроризму. «Суд признал законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, а жалобу защиты Стоуна оставил без удовлетворения», — сказано в судебном решении. Слова передает корреспондент ТАСС. В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Он также был объявлен в международный розыск. *Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории России) Энди Стоуна, приговоренного к шести годам лишения свободы заочно. Стоун получил этот приговор за публичные призывы к терроризму. «Суд признал законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, а жалобу защиты Стоуна оставил без удовлетворения», — сказано в судебном решении. Слова передает корреспондент ТАСС. В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Он также был объявлен в международный розыск. *Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ