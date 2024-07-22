Суд признал законным приговор пресс-секретарю Meta* Стоуну за экстремизм

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории России) Энди Стоуна, приговоренного к шести годам лишения свободы заочно. Стоун получил этот приговор за публичные призывы к терроризму.
«Суд признал законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, а жалобу защиты Стоуна оставил без удовлетворения», — сказано в судебном решении. Слова передает корреспондент ТАСС.
В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Он также был объявлен в международный розыск.
*Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.