Суд признал законным приговор пресс-секретарю Meta* Стоуну за экстремизм

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, судья, суд, мера пресечения
Суд признал приговор в отношении Энди Стоуна, приговоренного к шести годам лишения свободы заочно, законным Фото:

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории России) Энди Стоуна, приговоренного к шести годам лишения свободы заочно. Стоун получил этот приговор за публичные призывы к терроризму.

«Суд признал законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, а жалобу защиты Стоуна оставил без удовлетворения», — сказано в судебном решении. Слова передает корреспондент ТАСС.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Он также был объявлен в международный розыск.

*Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора в отношении директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории России) Энди Стоуна, приговоренного к шести годам лишения свободы заочно. Стоун получил этот приговор за публичные призывы к терроризму. «Суд признал законным и обоснованным приговор суда первой инстанции, а жалобу защиты Стоуна оставил без удовлетворения», — сказано в судебном решении. Слова передает корреспондент ТАСС. В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Он также был объявлен в международный розыск. *Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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