В Ростовской области отражена атака БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА сбиты над Ростовской областью
БПЛА сбиты над Ростовской областью Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Силами ПВО отражена атака беспилотников над несколькими районами Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском район», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Как подчеркнул глава региона, наиболее важным является то, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

По предварительным данным, в одном из населенных пунктов было зафиксировано повреждение оконных стекол, входных дверей и кровли в нескольких частных домовладениях, а также был поврежден личный автомобиль. Сообщается, что для оценки масштабов ущерба на место выехала муниципальная комиссия, а пострадавшим гражданам будет оказана необходимая помощь.

Отдельно отмечается, что к утру была полностью ликвидировано возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия, которое возникло в ходе ночных событий. Губернатор выразил благодарность всем участникам оперативных работ по тушению пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силами ПВО отражена атака беспилотников над несколькими районами Ростовской области. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь. «Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском район», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Как подчеркнул глава региона, наиболее важным является то, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. По предварительным данным, в одном из населенных пунктов было зафиксировано повреждение оконных стекол, входных дверей и кровли в нескольких частных домовладениях, а также был поврежден личный автомобиль. Сообщается, что для оценки масштабов ущерба на место выехала муниципальная комиссия, а пострадавшим гражданам будет оказана необходимая помощь. Отдельно отмечается, что к утру была полностью ликвидировано возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия, которое возникло в ходе ночных событий. Губернатор выразил благодарность всем участникам оперативных работ по тушению пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...