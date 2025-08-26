Володин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина, заявили Дума ТВ
Володин передал Си Цзиньпину теплые слова приветствия от Путина, заявили Дума ТВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом сообщили в Центральном телевидении Китая.

«26 августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Володиным», — указано в сообщении CCTV. Также председатель Госдумы передал китайскому лидеру теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщил телеканал Дума ТВ.

Ранее сообщалось о том, что Володин прибыл в Пекин с официальным визитом 25 августа. Одной из причин является участие в десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщили RT.

