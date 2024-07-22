22 июля 2024

Врио главы ХМАО провел личный прием жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообщался с жителями в формате видеоконференции
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообщался с жителями в формате видеоконференции Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообщался с жителями региона в формате видеоконференции. С вопросами к главе Югры обратились шесть жителей из Сургута, Югорска, Нефтеюганска, а также Ханты-Мансийского, Кондинского и Белоярского районов.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук в режиме видеоконференцсвязи провел прием граждан по вопросам, решения которых входят в перечень полномочий органов власти регионального и муниципального уровней. Участие приняли жители Сургута, Ханты-Мансийского района, Кондинского и Белоярского районов, Югорска и Нефтеюганска, направившие свои обращения в адрес Президента Российской Федерации», — сообщил официальный сайт властей ХМАО.

 Они интересовались сроками реализации проектов строительства медицинских учреждений, озвучили проблемы дорог в населенных пунктах и благоустройства общественных территорий.

Например, жительница Ханты-Мансийского района спросила, когда построят врачебную амбулаторию в поселке Красноленинский, и получила исчерпывающий ответ. «Контракт заключен в июне, работы уже начаты. Первоначально срок окончания работ был установлен в 2026 году, в настоящее время в контракте определен срок — март 2025 года», — сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев. 

Подводя итоги приема,  Кухарук отметил, что все озвученные темы обладают социальной значимостью и являются важными для большого числа жителей Югры.  Выполнение обозначенных гражданами задач будет находиться под пристальным вниманием со стороны региональных и муниципальных властей.

 Ранее URA.RU писало, что жители Горноправдинска  Ханты-Мансийского района ХМАО во время встречи завалили Кухарука вопросами. Врио губернатора Югры пообещал жителям быть постоянно на связи, а к решению их проблем приступить незамедлительно.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообщался с жителями региона в формате видеоконференции. С вопросами к главе Югры обратились шесть жителей из Сургута, Югорска, Нефтеюганска, а также Ханты-Мансийского, Кондинского и Белоярского районов. «Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук в режиме видеоконференцсвязи провел прием граждан по вопросам, решения которых входят в перечень полномочий органов власти регионального и муниципального уровней. Участие приняли жители Сургута, Ханты-Мансийского района, Кондинского и Белоярского районов, Югорска и Нефтеюганска, направившие свои обращения в адрес Президента Российской Федерации», — сообщил официальный сайт властей ХМАО.  Они интересовались сроками реализации проектов строительства медицинских учреждений, озвучили проблемы дорог в населенных пунктах и благоустройства общественных территорий. Например, жительница Ханты-Мансийского района спросила, когда построят врачебную амбулаторию в поселке Красноленинский, и получила исчерпывающий ответ. «Контракт заключен в июне, работы уже начаты. Первоначально срок окончания работ был установлен в 2026 году, в настоящее время в контракте определен срок — март 2025 года», — сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев.  Подводя итоги приема,  Кухарук отметил, что все озвученные темы обладают социальной значимостью и являются важными для большого числа жителей Югры.  Выполнение обозначенных гражданами задач будет находиться под пристальным вниманием со стороны региональных и муниципальных властей.  Ранее URA.RU писало, что жители Горноправдинска  Ханты-Мансийского района ХМАО во время встречи завалили Кухарука вопросами. Врио губернатора Югры пообещал жителям быть постоянно на связи, а к решению их проблем приступить незамедлительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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