В деле скандальной свердловской турфирмы появился новый эпизод

Свердловчанку обманули с поездкой за границу на 800 тысяч рублей

23 июля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

От рук директора туристической фирмы «Любомира» могли пострадать несколько человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Верхней Пышмы (Свердловская область) заплатила 870 тысяч рублей директору компании «Любомира», чтобы отправиться в путешествие, однако поездка не состоялась. Деньги женщине никто не вернул, сообщил источник URA.RU. «58-летняя женщина не единственная, кого таким образом обманули с поездкой», — кратко рассказал собеседник. По данным агентства, от действий турфирмы пострадала семья из Верхней Пышмы. Свердловчане оплатили тур в Таиланд почти на 700 тысяч рублей, но директор, предположительно, присвоила деньги себе, потратив на собственные нужды. В отношении директора «Любомиры» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она находится под подпиской о невыезде. Еще одной пострадавшей стала жительница Тюмени. Она собиралась отправиться в Стамбул с дочкой, но девочка заболела, поездку пришлось перенести. Директор обещала вернуть потраченные 140 тысяч рублей за неделю, но отдала лишь 47 тысяч. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Верхней Пышмы (Свердловская область) заплатила 870 тысяч рублей директору компании «Любомира», чтобы отправиться в путешествие, однако поездка не состоялась. Деньги женщине никто не вернул, сообщил источник URA.RU. «58-летняя женщина не единственная, кого таким образом обманули с поездкой», — кратко рассказал собеседник. По данным агентства, от действий турфирмы пострадала семья из Верхней Пышмы. Свердловчане оплатили тур в Таиланд почти на 700 тысяч рублей, но директор, предположительно, присвоила деньги себе, потратив на собственные нужды. В отношении директора «Любомиры» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она находится под подпиской о невыезде. Еще одной пострадавшей стала жительница Тюмени. Она собиралась отправиться в Стамбул с дочкой, но девочка заболела, поездку пришлось перенести. Директор обещала вернуть потраченные 140 тысяч рублей за неделю, но отдала лишь 47 тысяч. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.