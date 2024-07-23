В деле скандальной свердловской турфирмы появился новый эпизод

Свердловчанку обманули с поездкой за границу на 800 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Турция, туризм в Турунч и Мармарис. Турция, море, побережье, турция, остров, путешествия, скалы, утес, отдых, отпуск, юг, туризм, горы, средиземное
От рук директора туристической фирмы «Любомира» могли пострадать несколько человек Фото:

Жительница Верхней Пышмы (Свердловская область) заплатила 870 тысяч рублей директору компании «Любомира», чтобы отправиться в путешествие, однако поездка не состоялась. Деньги женщине никто не вернул, сообщил источник URA.RU.

«58-летняя женщина не единственная, кого таким образом обманули с поездкой», — кратко рассказал собеседник. По данным агентства, от действий турфирмы пострадала семья из Верхней Пышмы. Свердловчане оплатили тур в Таиланд почти на 700 тысяч рублей, но директор, предположительно, присвоила деньги себе, потратив на собственные нужды.

В отношении директора «Любомиры» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она находится под подпиской о невыезде. Еще одной пострадавшей стала жительница Тюмени. Она собиралась отправиться в Стамбул с дочкой, но девочка заболела, поездку пришлось перенести. Директор обещала вернуть потраченные 140 тысяч рублей за неделю, но отдала лишь 47 тысяч. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Верхней Пышмы (Свердловская область) заплатила 870 тысяч рублей директору компании «Любомира», чтобы отправиться в путешествие, однако поездка не состоялась. Деньги женщине никто не вернул, сообщил источник URA.RU. «58-летняя женщина не единственная, кого таким образом обманули с поездкой», — кратко рассказал собеседник. По данным агентства, от действий турфирмы пострадала семья из Верхней Пышмы. Свердловчане оплатили тур в Таиланд почти на 700 тысяч рублей, но директор, предположительно, присвоила деньги себе, потратив на собственные нужды. В отношении директора «Любомиры» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она находится под подпиской о невыезде. Еще одной пострадавшей стала жительница Тюмени. Она собиралась отправиться в Стамбул с дочкой, но девочка заболела, поездку пришлось перенести. Директор обещала вернуть потраченные 140 тысяч рублей за неделю, но отдала лишь 47 тысяч. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...