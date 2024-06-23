Свердловчан обманули с поездкой в Таиланд на 700 тысяч рублей

24 июня 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Семья из Верхней Пышмы лишилась денег и так и не увидела Пхукет Фото: Алена Полозова © URA.RU Семья из Верхней Пышмы оплатила тур в Таиланд почти на 700 тысяч рублей, однако поездка не состоялась, и деньги им не вернули. Подробности истории URA.RU рассказал источник в туристической сфере. «Семья из четырех человек обратилась в туристическую компанию „Любомира“, где взялись организовать им путешествие на остров Пхукет на 11 ночей. Туристы передали директору обозначенную сумму — 682 500 рублей. Туроператором поездки должен был стать „Пегас“, однако там деньги не получили, директор бронь не осуществила, и тур не состоялся», — рассказал собеседник агентства. Директор «Любомиры» призналась сотрудникам уголовного розыска, что присвоила деньги клиентов и потратила на собственные нужды. Поездка должна была состояться еще в октябре—ноябре прошлого года, однако уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено только в июне нынешнего. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ущерб, причиненный семье из Верхней Пышмы, пока не возмещен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Верхней Пышмы оплатила тур в Таиланд почти на 700 тысяч рублей, однако поездка не состоялась, и деньги им не вернули. Подробности истории URA.RU рассказал источник в туристической сфере. «Семья из четырех человек обратилась в туристическую компанию „Любомира“, где взялись организовать им путешествие на остров Пхукет на 11 ночей. Туристы передали директору обозначенную сумму — 682 500 рублей. Туроператором поездки должен был стать „Пегас“, однако там деньги не получили, директор бронь не осуществила, и тур не состоялся», — рассказал собеседник агентства. Директор «Любомиры» призналась сотрудникам уголовного розыска, что присвоила деньги клиентов и потратила на собственные нужды. Поездка должна была состояться еще в октябре—ноябре прошлого года, однако уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено только в июне нынешнего. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ущерб, причиненный семье из Верхней Пышмы, пока не возмещен.