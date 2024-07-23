Стала известна судьба главного офиса «Роспечати» в Челябинске, проданного с молотка

В проданном главном офисе «Роспечати» в Челябинске останутся арендаторы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске в проданном главном офисе «Роспечати» останутся арендаторы
В Челябинске в проданном главном офисе «Роспечати» останутся арендаторы Фото:

В Челябинске в проданном главном офисе «Роспечати» останутся арендаторы. Здание обанкротившейся компании приобрела магнитогорская фирма ООО «Строймаг». В компании Владимира Лакницкого уверяют, что пока на работу компании это никак не повлияет, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Трестмагнитострой».

«Здание приобретено компанией на законных основаниях. Заявившись на аукцион. Объект планируется использовать в коммерческих целях. Здание было офисным центром, так им и останется», — сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, на здание определенных планов пока нет, при этом скорее всего оно будет использоваться в коммерческих целях. Сумма затраченных на реконструкцию средств станет понятна после разработки проекта.

Ранее главный офис обанкротившейся челябинской «Роспечати» был продан на торгах магнитогорскому ООО «Строймаг». Обремененный залогом в пользу банка «Траст» объект, расположенный на улице Худякова ушел с молотка за 158,5 миллионов рублей. Согласно контракту, покупатель обязан был сохранить монументально-декоративное панно на фасаде здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в проданном главном офисе «Роспечати» останутся арендаторы. Здание обанкротившейся компании приобрела магнитогорская фирма ООО «Строймаг». В компании Владимира Лакницкого уверяют, что пока на работу компании это никак не повлияет, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Трестмагнитострой». «Здание приобретено компанией на законных основаниях. Заявившись на аукцион. Объект планируется использовать в коммерческих целях. Здание было офисным центром, так им и останется», — сообщили в пресс-службе компании. Как отметили в пресс-службе, на здание определенных планов пока нет, при этом скорее всего оно будет использоваться в коммерческих целях. Сумма затраченных на реконструкцию средств станет понятна после разработки проекта. Ранее главный офис обанкротившейся челябинской «Роспечати» был продан на торгах магнитогорскому ООО «Строймаг». Обремененный залогом в пользу банка «Траст» объект, расположенный на улице Худякова ушел с молотка за 158,5 миллионов рублей. Согласно контракту, покупатель обязан был сохранить монументально-декоративное панно на фасаде здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...