Стала известна судьба главного офиса «Роспечати» в Челябинске, проданного с молотка

В Челябинске в проданном главном офисе «Роспечати» останутся арендаторы. Здание обанкротившейся компании приобрела магнитогорская фирма ООО «Строймаг». В компании Владимира Лакницкого уверяют, что пока на работу компании это никак не повлияет, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Трестмагнитострой».
«Здание приобретено компанией на законных основаниях. Заявившись на аукцион. Объект планируется использовать в коммерческих целях. Здание было офисным центром, так им и останется», — сообщили в пресс-службе компании.
Как отметили в пресс-службе, на здание определенных планов пока нет, при этом скорее всего оно будет использоваться в коммерческих целях. Сумма затраченных на реконструкцию средств станет понятна после разработки проекта.
Ранее главный офис обанкротившейся челябинской «Роспечати» был продан на торгах магнитогорскому ООО «Строймаг». Обремененный залогом в пользу банка «Траст» объект, расположенный на улице Худякова ушел с молотка за 158,5 миллионов рублей. Согласно контракту, покупатель обязан был сохранить монументально-декоративное панно на фасаде здания.
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