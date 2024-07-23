В больницу Екатеринбурга ежедневно поступают десятки пострадавших от самокатов

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, цгб2, хоспис цгб2, covid19, коронавирус, паллиативное отделение
Чаще всего за медпомощью обращаются водители самокатов Фото:

Центральная городская больница № 2 в Екатеринбурге с мая ежедневно принимает по 20 человек, пострадавших от электросамокатов, большая часть из которых водители устройств. Чаще всего в учреждения обращаются с ушибами, вывихами и переломами, рассказал травматолог-ортопед Федор Горбунов.

«Мы занимаемся неотложной помощью. Ежедневно с мая и до конца летнего сезона к нам поступает по 10-15 травмированных любителей кататься на самокатах, начиная с детского возраста и заканчивая людьми 50-60 лет. Также за сутки в травмпункт обращается по 3-5 человек, на которых был совершен наезд», — передает пресс-служба мэрии слова врача.

По словам Горбунова, такое количество пострадавших стало поступать именно с появлением электросамокатов на городских улицах. «До этого да, падали с велосипедов и мотоциклов, но подобного ежедневного травматизма не было», — подчеркнул специалист.

Бороться с нарушителями на самокатах выходят и сотрудники полиции в Екатеринбурге. Только за пару часов проведенного мероприятия было выявлено и пресечено 18 нарушений ПДД. Среди нарушителей были и взрослые, и несовершеннолетние.

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Центральная городская больница № 2 в Екатеринбурге с мая ежедневно принимает по 20 человек, пострадавших от электросамокатов, большая часть из которых водители устройств. Чаще всего в учреждения обращаются с ушибами, вывихами и переломами, рассказал травматолог-ортопед Федор Горбунов. «Мы занимаемся неотложной помощью. Ежедневно с мая и до конца летнего сезона к нам поступает по 10-15 травмированных любителей кататься на самокатах, начиная с детского возраста и заканчивая людьми 50-60 лет. Также за сутки в травмпункт обращается по 3-5 человек, на которых был совершен наезд», — передает пресс-служба мэрии слова врача. По словам Горбунова, такое количество пострадавших стало поступать именно с появлением электросамокатов на городских улицах. «До этого да, падали с велосипедов и мотоциклов, но подобного ежедневного травматизма не было», — подчеркнул специалист. Бороться с нарушителями на самокатах выходят и сотрудники полиции в Екатеринбурге. Только за пару часов проведенного мероприятия было выявлено и пресечено 18 нарушений ПДД. Среди нарушителей были и взрослые, и несовершеннолетние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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