23 июля 2024

Мишустин направит Челябинской области 50 школьных автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Список получателей автобусов определят региональные власти
Список получателей автобусов определят региональные власти Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить в Челябинскую область 50 школьных автобусов. Из подписанного документа следует, что транспорт будет различной вместимости.

«Утвердить перечень единственных исполнителей осуществляемой Минпромторгом России в 2024 году закупки школьных автобусов российского производства, а также услуг по их доставке до конечных потребителей в субъектах РФ. Рекомендовать высшим исполнительным органам [регионов] представить в министерство информацию об уполномоченных получателях», — отмечено в распоряжении.

В Челябинскую область доставят автобусы семи классов вместимости. Больше всего машин, 32 единицы, позволит перевозить 21-24 человека. Данный транспорт будет иметь задний привод, стандартную комплектацию, полная масса составит 4,5 или свыше шести тонн. Еще восемь штук будет обладать вместимостью 13-20 человек, семь штук — 25-31 человек. По одному автобусу будут иметь иную вместимость, максимально — более 31 школьника.

Всего регионы страны получат 2,654 тысячи автобусов. Гарантийный срок эксплуатации транспортных средств будет не менее трех лет.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить в Челябинскую область 50 школьных автобусов. Из подписанного документа следует, что транспорт будет различной вместимости. «Утвердить перечень единственных исполнителей осуществляемой Минпромторгом России в 2024 году закупки школьных автобусов российского производства, а также услуг по их доставке до конечных потребителей в субъектах РФ. Рекомендовать высшим исполнительным органам [регионов] представить в министерство информацию об уполномоченных получателях», — отмечено в распоряжении. В Челябинскую область доставят автобусы семи классов вместимости. Больше всего машин, 32 единицы, позволит перевозить 21-24 человека. Данный транспорт будет иметь задний привод, стандартную комплектацию, полная масса составит 4,5 или свыше шести тонн. Еще восемь штук будет обладать вместимостью 13-20 человек, семь штук — 25-31 человек. По одному автобусу будут иметь иную вместимость, максимально — более 31 школьника. Всего регионы страны получат 2,654 тысячи автобусов. Гарантийный срок эксплуатации транспортных средств будет не менее трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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