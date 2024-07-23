Мишустин направит Челябинской области 50 школьных автобусов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить в Челябинскую область 50 школьных автобусов. Из подписанного документа следует, что транспорт будет различной вместимости.
«Утвердить перечень единственных исполнителей осуществляемой Минпромторгом России в 2024 году закупки школьных автобусов российского производства, а также услуг по их доставке до конечных потребителей в субъектах РФ. Рекомендовать высшим исполнительным органам [регионов] представить в министерство информацию об уполномоченных получателях», — отмечено в распоряжении.
В Челябинскую область доставят автобусы семи классов вместимости. Больше всего машин, 32 единицы, позволит перевозить 21-24 человека. Данный транспорт будет иметь задний привод, стандартную комплектацию, полная масса составит 4,5 или свыше шести тонн. Еще восемь штук будет обладать вместимостью 13-20 человек, семь штук — 25-31 человек. По одному автобусу будут иметь иную вместимость, максимально — более 31 школьника.
Всего регионы страны получат 2,654 тысячи автобусов. Гарантийный срок эксплуатации транспортных средств будет не менее трех лет.
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