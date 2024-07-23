23 июля 2024

Топ-менеджер «Челябинскавтодора», подозреваемый в связях с ОПГ, не смог вернуть имущество

Активы топ-менеджера «Челябинскавтодора» Степанова оставили под арестом
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Артему Степанову, "Челябинскавтодор", Челябинск, Степанов Артем
Артем Степанов не смог оспорить арест имущества Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Начальник одного из отделов «Челябинскавтодор» Артем Степанов, задержанный ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, не смог оспорить арест своего имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Артема Степанова. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска, у Степанова арестовали жилое помещение и автомобиль «Лада». Также под арестом оказались банковские счета с денежными средствами, сумма которых не превышает 5 млн рублей.

Степанов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте текущего года по подозрению в коррупции. Его заподозрили в связях с Колозяном. По версии следствия, он принимал взятки, как от самого Колозяна, так и от его людей. За это Степанов помогал фирме дорожника с приемкой и проверкой работ. После предъявления обвинений топ-менеджера отправили в СИЗО. Данная мера пресечения неоднократно продлевалась.

Всего по делу ОПГ Колозяна проходит семь человек. Некоторые из них занимали достаточно высокие посты. Сколько еще в разработке у следствия точно не известно.

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Начальник одного из отделов «Челябинскавтодор» Артем Степанов, задержанный ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, не смог оспорить арест своего имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. «Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Артема Степанова. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска, у Степанова арестовали жилое помещение и автомобиль «Лада». Также под арестом оказались банковские счета с денежными средствами, сумма которых не превышает 5 млн рублей. Степанов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте текущего года по подозрению в коррупции. Его заподозрили в связях с Колозяном. По версии следствия, он принимал взятки, как от самого Колозяна, так и от его людей. За это Степанов помогал фирме дорожника с приемкой и проверкой работ. После предъявления обвинений топ-менеджера отправили в СИЗО. Данная мера пресечения неоднократно продлевалась. Всего по делу ОПГ Колозяна проходит семь человек. Некоторые из них занимали достаточно высокие посты. Сколько еще в разработке у следствия точно не известно.
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