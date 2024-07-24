Когда свердловчанам запрещено покупать алкоголь и где нельзя его пить

Не во все регионах России действуют одинаковые правила о запрете на продажу алкоголя. Чтобы не столкнуться с проблемами, URA.RU подготовило памятку о том, когда в Свердловской области наступает сухой закон и какое наказание может понести человек за его неисполнение.
Время продажи алкоголя
В регионе алкоголь продают с 8:00 до 23:00. Основанием является закон Свердловской области от 29.10.2013 N 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области».
Дни полного запрета
Существуют дни, когда алкоголь купить нельзя совсем. Это касается следующих праздников:
- 1 мая — Праздник весны и труда
- 9 Мая — День Победы
- 1 июня — Международный день защиты детей
- 12 июня — День России
- Последнее воскресенье июня — День молодежи
- 1 сентября — День знаний
Запрет на продажу алкоголя также действует в День города, поселка, села или деревни. То же самое касается последних звонков и выпускных, но каждый регион устанавливает ограничения в зависимости от даты проведения праздника.
Места полного запрета
Продажа алкоголя в области ограничена и по местам. Например, алкоголь не найти:
- в школах, институтах, частных образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования);
- в местах, где юридические лица и предприниматели осуществляют медицинскую деятельность или работают в области культуры;
- в спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости;
- на оптовых и розничных рынках;
- в транспорте, на остановках и заправках;
- на вокзалах и в аэропортах (исключения — заведения общепита);
- в нестационарных торговых объектах;
- в местах нахождения источников повышенной опасности;
- на полигонах, в воинских частях и зданиях, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, научно-исследовательских организаций ВС РФ.
Наказания за нарушение запрета
За распитие спиртного в неположенном месте грозит административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Стоит учитывать, что алкоголь нельзя пить:
- во дворах, подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов;
- на детских площадках;
- в лесах, скверах, парках, городских садах;
- возле прудов, озер, водохранилищ;
- на пляжах;
- в границах территорий, используемых для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.
За появление пьяным в общественном месте также грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей. При худшем исходе — арест на пятнадцать суток (ст. 20.21 КоАП РФ).
Особые запреты
Сухой закон действует в местах проведения фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. Запрет вводят за два часа до проведения, во время мероприятия и в течение часа после события. Например, фестиваль начинается в 12:00 и заканчивается в 22:00, значит запрет будет действовать с 10:00 до 23:00.
Решение об ограничениях принимают свердловские власти или органы местного самоуправления: они указывают даты, время запрета и границы безалкогольной зоны. Публиковать информацию нужно за три дня до даты мероприятия.
Исключения
Несмотря на запреты, алкоголь во время ограничений купить можно. Согласно 171-ФЗ речь идет о следующих местах:
- розничная торговля (вне зоны запрета);
- рестораны, бары, кафе и прочие заведения общественного питания;
- магазины беспошлинной торговли;
- борты воздушных и водных судов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!