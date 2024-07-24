Когда свердловчанам запрещено покупать алкоголь и где нельзя его пить

В Свердловской области запрет на продажу алкоголя действует с 23:00 до 8:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанам не грозит штраф, если они пьют алкоголь, например, в барах Фото:

Не во все регионах России действуют одинаковые правила о запрете на продажу алкоголя. Чтобы не столкнуться с проблемами, URA.RU подготовило памятку о том, когда в Свердловской области наступает сухой закон и какое наказание может понести человек за его неисполнение.

Время продажи алкоголя

В регионе алкоголь продают с 8:00 до 23:00. Основанием является закон Свердловской области от 29.10.2013 N 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области».

Дни полного запрета

Существуют дни, когда алкоголь купить нельзя совсем. Это касается следующих праздников:

  • 1 мая — Праздник весны и труда
  • 9 Мая — День Победы
  • 1 июня — Международный день защиты детей
  • 12 июня — День России
  • Последнее воскресенье июня — День молодежи
  • 1 сентября — День знаний

Запрет на продажу алкоголя также действует в День города, поселка, села или деревни. То же самое касается последних звонков и выпускных, но каждый регион устанавливает ограничения в зависимости от даты проведения праздника.

Места полного запрета

Продажа алкоголя в области ограничена и по местам. Например, алкоголь не найти:

  • в школах, институтах, частных образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования);
  • в местах, где юридические лица и предприниматели осуществляют медицинскую деятельность или работают в области культуры;
  • в спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости;
  • на оптовых и розничных рынках;
  • в транспорте, на остановках и заправках;
  • на вокзалах и в аэропортах (исключения — заведения общепита);
  • в нестационарных торговых объектах;
  • в местах нахождения источников повышенной опасности;
  • на полигонах, в воинских частях и зданиях, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, научно-исследовательских организаций ВС РФ.

Наказания за нарушение запрета

За распитие спиртного в неположенном месте грозит административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Стоит учитывать, что алкоголь нельзя пить:

  • во дворах, подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов;
  • на детских площадках;
  • в лесах, скверах, парках, городских садах;
  • возле прудов, озер, водохранилищ;
  • на пляжах;
  • в границах территорий, используемых для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.

За появление пьяным в общественном месте также грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей. При худшем исходе — арест на пятнадцать суток (ст. 20.21 КоАП РФ).

Особые запреты

Сухой закон действует в местах проведения фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. Запрет вводят за два часа до проведения, во время мероприятия и в течение часа после события. Например, фестиваль начинается в 12:00 и заканчивается в 22:00, значит запрет будет действовать с 10:00 до 23:00.

Решение об ограничениях принимают свердловские власти или органы местного самоуправления: они указывают даты, время запрета и границы безалкогольной зоны. Публиковать информацию нужно за три дня до даты мероприятия.

Исключения

Несмотря на запреты, алкоголь во время ограничений купить можно. Согласно 171-ФЗ речь идет о следующих местах:

  • розничная торговля (вне зоны запрета);
  • рестораны, бары, кафе и прочие заведения общественного питания;
  • магазины беспошлинной торговли;
  • борты воздушных и водных судов.

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Не во все регионах России действуют одинаковые правила о запрете на продажу алкоголя. Чтобы не столкнуться с проблемами, URA.RU подготовило памятку о том, когда в Свердловской области наступает сухой закон и какое наказание может понести человек за его неисполнение. В регионе алкоголь продают с 8:00 до 23:00. Основанием является закон Свердловской области от 29.10.2013 N 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области». Существуют дни, когда алкоголь купить нельзя совсем. Это касается следующих праздников: Запрет на продажу алкоголя также действует в День города, поселка, села или деревни. То же самое касается последних звонков и выпускных, но каждый регион устанавливает ограничения в зависимости от даты проведения праздника. Продажа алкоголя в области ограничена и по местам. Например, алкоголь не найти: За распитие спиртного в неположенном месте грозит административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Стоит учитывать, что алкоголь нельзя пить: За появление пьяным в общественном месте также грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей. При худшем исходе — арест на пятнадцать суток (ст. 20.21 КоАП РФ). Сухой закон действует в местах проведения фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. Запрет вводят за два часа до проведения, во время мероприятия и в течение часа после события. Например, фестиваль начинается в 12:00 и заканчивается в 22:00, значит запрет будет действовать с 10:00 до 23:00. Решение об ограничениях принимают свердловские власти или органы местного самоуправления: они указывают даты, время запрета и границы безалкогольной зоны. Публиковать информацию нужно за три дня до даты мероприятия. Несмотря на запреты, алкоголь во время ограничений купить можно. Согласно 171-ФЗ речь идет о следующих местах:
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