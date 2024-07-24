Когда свердловчанам запрещено покупать алкоголь и где нельзя его пить

В Свердловской области запрет на продажу алкоголя действует с 23:00 до 8:00

24 июля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Свердловчанам не грозит штраф, если они пьют алкоголь, например, в барах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Не во все регионах России действуют одинаковые правила о запрете на продажу алкоголя. Чтобы не столкнуться с проблемами, URA.RU подготовило памятку о том, когда в Свердловской области наступает сухой закон и какое наказание может понести человек за его неисполнение. Время продажи алкоголя В регионе алкоголь продают с 8:00 до 23:00. Основанием является закон Свердловской области от 29.10.2013 N 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области». Дни полного запрета Существуют дни, когда алкоголь купить нельзя совсем. Это касается следующих праздников: 1 мая — Праздник весны и труда

9 Мая — День Победы

1 июня — Международный день защиты детей

12 июня — День России

Последнее воскресенье июня — День молодежи

1 сентября — День знаний Запрет на продажу алкоголя также действует в День города, поселка, села или деревни. То же самое касается последних звонков и выпускных, но каждый регион устанавливает ограничения в зависимости от даты проведения праздника. Места полного запрета Продажа алкоголя в области ограничена и по местам. Например, алкоголь не найти: в школах, институтах, частных образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования);

в местах, где юридические лица и предприниматели осуществляют медицинскую деятельность или работают в области культуры;

в спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости;

на оптовых и розничных рынках;

в транспорте, на остановках и заправках;

на вокзалах и в аэропортах (исключения — заведения общепита);

в нестационарных торговых объектах;

в местах нахождения источников повышенной опасности;

на полигонах, в воинских частях и зданиях, предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, научно-исследовательских организаций ВС РФ. Наказания за нарушение запрета За распитие спиртного в неположенном месте грозит административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Стоит учитывать, что алкоголь нельзя пить: во дворах, подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов;

на детских площадках;

в лесах, скверах, парках, городских садах;

возле прудов, озер, водохранилищ;

на пляжах;

в границах территорий, используемых для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. За появление пьяным в общественном месте также грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей. При худшем исходе — арест на пятнадцать суток (ст. 20.21 КоАП РФ). Особые запреты Сухой закон действует в местах проведения фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. Запрет вводят за два часа до проведения, во время мероприятия и в течение часа после события. Например, фестиваль начинается в 12:00 и заканчивается в 22:00, значит запрет будет действовать с 10:00 до 23:00. Решение об ограничениях принимают свердловские власти или органы местного самоуправления: они указывают даты, время запрета и границы безалкогольной зоны. Публиковать информацию нужно за три дня до даты мероприятия. Исключения Несмотря на запреты, алкоголь во время ограничений купить можно. Согласно 171-ФЗ речь идет о следующих местах: розничная торговля (вне зоны запрета);

рестораны, бары, кафе и прочие заведения общественного питания;

магазины беспошлинной торговли;

борты воздушных и водных судов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не во все регионах России действуют одинаковые правила о запрете на продажу алкоголя. Чтобы не столкнуться с проблемами, URA.RU подготовило памятку о том, когда в Свердловской области наступает сухой закон и какое наказание может понести человек за его неисполнение. В регионе алкоголь продают с 8:00 до 23:00. Основанием является закон Свердловской области от 29.10.2013 N 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области». Существуют дни, когда алкоголь купить нельзя совсем. Это касается следующих праздников: Запрет на продажу алкоголя также действует в День города, поселка, села или деревни. То же самое касается последних звонков и выпускных, но каждый регион устанавливает ограничения в зависимости от даты проведения праздника. Продажа алкоголя в области ограничена и по местам. Например, алкоголь не найти: За распитие спиртного в неположенном месте грозит административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Стоит учитывать, что алкоголь нельзя пить: За появление пьяным в общественном месте также грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей. При худшем исходе — арест на пятнадцать суток (ст. 20.21 КоАП РФ). Сухой закон действует в местах проведения фестивалей, концертов, спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях. Запрет вводят за два часа до проведения, во время мероприятия и в течение часа после события. Например, фестиваль начинается в 12:00 и заканчивается в 22:00, значит запрет будет действовать с 10:00 до 23:00. Решение об ограничениях принимают свердловские власти или органы местного самоуправления: они указывают даты, время запрета и границы безалкогольной зоны. Публиковать информацию нужно за три дня до даты мероприятия. Несмотря на запреты, алкоголь во время ограничений купить можно. Согласно 171-ФЗ речь идет о следующих местах: