В Челябинской области определился район-лидер по числу мышей

В Челябинской области Аргаяшский район стал местом наибольшего скопления мышей. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в данном районе показатель в 4,7 раза выше среднеобластного.
«Мыши зафиксированы во всех районах области на площади 28,2 тыс. га. Средневзвешенная численность составила 15,6 жил. норки на га. Максимальная численность отмечена в Аргаяшском районе на площади 250 га — 74 жил. нор на га», — отметили в министерстве.
В целом обследовано около 67,6 тыс. га. На численности грызунов сказалось активное таяние снега. В половодье норки затопило, сократив популяцию вредителей. Однако ряд факторов на численности сказался благотворно. Так, майские холода и дожди подняли всходы многолетних трав, падалицы и яровых зерновых культур. Эти факторы повысил активность мышей, но порог вредности не превысили.
В Россельхозцентре спрогнозировали, что по итогам сезона будут развиваться более крупные особи. На тренде должны сказаться отсутствие экстремальных погодных условий летом и обилие кормовой базы. Численность популяции должна вырасти, отметили специалисты.
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