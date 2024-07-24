В Челябинской области определился район-лидер по числу мышей

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Численность мышей в Аргаяшском районе в 4,7 раза превысила среднеобластной показатель
Численность мышей в Аргаяшском районе в 4,7 раза превысила среднеобластной показатель Фото:

В Челябинской области Аргаяшский район стал местом наибольшего скопления мышей. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в данном районе показатель в 4,7 раза выше среднеобластного.

«Мыши зафиксированы во всех районах области на площади 28,2 тыс. га. Средневзвешенная численность составила 15,6 жил. норки на га. Максимальная численность отмечена в Аргаяшском районе на площади 250 га — 74 жил. нор на га», — отметили в министерстве.

В целом обследовано около 67,6 тыс. га. На численности грызунов сказалось активное таяние снега. В половодье норки затопило, сократив популяцию вредителей. Однако ряд факторов на численности сказался благотворно. Так, майские холода и дожди подняли всходы многолетних трав, падалицы и яровых зерновых культур. Эти факторы повысил активность мышей, но порог вредности не превысили.

В Россельхозцентре спрогнозировали, что по итогам сезона будут развиваться более крупные особи. На тренде должны сказаться отсутствие экстремальных погодных условий летом и обилие кормовой базы. Численность популяции должна вырасти, отметили специалисты.

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В Челябинской области Аргаяшский район стал местом наибольшего скопления мышей. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в данном районе показатель в 4,7 раза выше среднеобластного. «Мыши зафиксированы во всех районах области на площади 28,2 тыс. га. Средневзвешенная численность составила 15,6 жил. норки на га. Максимальная численность отмечена в Аргаяшском районе на площади 250 га — 74 жил. нор на га», — отметили в министерстве. В целом обследовано около 67,6 тыс. га. На численности грызунов сказалось активное таяние снега. В половодье норки затопило, сократив популяцию вредителей. Однако ряд факторов на численности сказался благотворно. Так, майские холода и дожди подняли всходы многолетних трав, падалицы и яровых зерновых культур. Эти факторы повысил активность мышей, но порог вредности не превысили. В Россельхозцентре спрогнозировали, что по итогам сезона будут развиваться более крупные особи. На тренде должны сказаться отсутствие экстремальных погодных условий летом и обилие кормовой базы. Численность популяции должна вырасти, отметили специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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