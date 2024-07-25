Суд отказался банкротить мясокомбинат в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат в Златоусте производство не ведет несколько лет
Мясокомбинат в Златоусте производство не ведет несколько лет Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить в Златоусте мясокомбинат. Как следует из материалов дела, заявитель не смог обосновать свой иск.

«Возвратить заявление ООО «ЭДС» о признании ООО «Златоустовский мясокомбинат» банкротом. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении суда.

Сумма претензий составила миллион рублей. Заявителю давали время, чтобы обосновать право на обращение с иском о признании партнера несостоятельным. Это потребовалось, поскольку предварительное уведомление о намерении банкротить утратило силу. Опубликовал документ «ЭДС» 5 мая, а в суд обратился лишь 18 июня, хотя следовало это сделать не позднее 4 июня. Истец счел, что нарушение сроков публикации само по себе не может служить безусловным основанием, чтобы требования в суде не рассматривать. Арбитраж с доводом не согласился.

«Давно продали все пищевое производство, включая мясокомбинат. По налогам расплатились, но партнеры решили предъявить претензии. Компания без активов, здание комбината вместе с оборудованием реализованы», — отметил URA.RU представитель ответчика.

Работа комплекса базировалась на деятельности трех предприятий. Кроме мясокомбината, выкупленного у компании «Синклос», в Златоусте в рамках единого холдинга действовали молокозавод и хлебокомбинат. Согласно СБИС, последние данные о результатах мясокомбинат показал в 2020 году, когда был зафиксирован убыток в размере полумиллиона рублей. 

Истец, согласно данным сайта, занимается транспортировкой электроэнергии и технологическим присоединением потребителей к сетям в Златоусте и Миассе. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис компании. К моменту публикации ответ не поступил, телефон не работает.

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Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить в Златоусте мясокомбинат. Как следует из материалов дела, заявитель не смог обосновать свой иск. «Возвратить заявление ООО «ЭДС» о признании ООО «Златоустовский мясокомбинат» банкротом. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении суда. Сумма претензий составила миллион рублей. Заявителю давали время, чтобы обосновать право на обращение с иском о признании партнера несостоятельным. Это потребовалось, поскольку предварительное уведомление о намерении банкротить утратило силу. Опубликовал документ «ЭДС» 5 мая, а в суд обратился лишь 18 июня, хотя следовало это сделать не позднее 4 июня. Истец счел, что нарушение сроков публикации само по себе не может служить безусловным основанием, чтобы требования в суде не рассматривать. Арбитраж с доводом не согласился. «Давно продали все пищевое производство, включая мясокомбинат. По налогам расплатились, но партнеры решили предъявить претензии. Компания без активов, здание комбината вместе с оборудованием реализованы», — отметил URA.RU представитель ответчика. Работа комплекса базировалась на деятельности трех предприятий. Кроме мясокомбината, выкупленного у компании «Синклос», в Златоусте в рамках единого холдинга действовали молокозавод и хлебокомбинат. Согласно СБИС, последние данные о результатах мясокомбинат показал в 2020 году, когда был зафиксирован убыток в размере полумиллиона рублей.  Истец, согласно данным сайта, занимается транспортировкой электроэнергии и технологическим присоединением потребителей к сетям в Златоусте и Миассе. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис компании. К моменту публикации ответ не поступил, телефон не работает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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