Суд отказался банкротить мясокомбинат в Златоусте

Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить в Златоусте мясокомбинат. Как следует из материалов дела, заявитель не смог обосновать свой иск.
«Возвратить заявление ООО «ЭДС» о признании ООО «Златоустовский мясокомбинат» банкротом. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в определении суда.
Сумма претензий составила миллион рублей. Заявителю давали время, чтобы обосновать право на обращение с иском о признании партнера несостоятельным. Это потребовалось, поскольку предварительное уведомление о намерении банкротить утратило силу. Опубликовал документ «ЭДС» 5 мая, а в суд обратился лишь 18 июня, хотя следовало это сделать не позднее 4 июня. Истец счел, что нарушение сроков публикации само по себе не может служить безусловным основанием, чтобы требования в суде не рассматривать. Арбитраж с доводом не согласился.
«Давно продали все пищевое производство, включая мясокомбинат. По налогам расплатились, но партнеры решили предъявить претензии. Компания без активов, здание комбината вместе с оборудованием реализованы», — отметил URA.RU представитель ответчика.
Работа комплекса базировалась на деятельности трех предприятий. Кроме мясокомбината, выкупленного у компании «Синклос», в Златоусте в рамках единого холдинга действовали молокозавод и хлебокомбинат. Согласно СБИС, последние данные о результатах мясокомбинат показал в 2020 году, когда был зафиксирован убыток в размере полумиллиона рублей.
Истец, согласно данным сайта, занимается транспортировкой электроэнергии и технологическим присоединением потребителей к сетям в Златоусте и Миассе. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис компании. К моменту публикации ответ не поступил, телефон не работает.
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