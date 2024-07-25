Мэр Нижневартовска Кощенко озвучил меры по устранению последствий паводка

В Нижневартовске продолжает отступать вода. Для устранения последствий паводка местные власти проведут комплекс мероприятий, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
«Несмотря на то, что на сегодняшний день остаются подтопленными территории 30 СОНТ, можно с уверенностью сказать, что пик паводка пройден. Теперь о том, что нам предстоит. После схода воды проведем комплекс мероприятий», — рассказал он в своем telegram-канале.
В названный главой Нижневартовска комплекс мероприятий войдут санобработка подтопленных территорий, вывоз мусора на спецполигон, обследование дорог и ремонт поврежденных участков. Также будет восстановлен привычный маршрут автобуса №93 и проведены работы по оценке состояния насыпей, по итогам которой проведут компенсирующие мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук облетел Нижневартовский район на вертолете по пути в Излучинск. Он оценил состояние дороги в деревню Соснина, которую размыло из-за паводка.
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