В Челябинске на заправке разлилось топливо

На заправочной станции работала бригада пожарных
В Челябинске на заправке Get Petrol, расположенной на перекрестке улиц Гражданской и Руставели, утром 26 июля произошел разлив топлива. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП оперативно ликвидировали.
«Произошел разлив топлива. Оперативно ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На месте разлива стоял стойкий запах бензина. Приехавшие на вызов пожарные смыли бензин с асфальта.
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