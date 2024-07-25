25 июля 2024

В Челябинске на заправке разлилось топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Бензозаправки. Екатеринбург, бензин, заправка, топливо, бензозаправка
На заправочной станции работала бригада пожарных Фото:

В Челябинске на заправке Get Petrol, расположенной на перекрестке улиц Гражданской и Руставели, утром 26 июля произошел разлив топлива. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП оперативно ликвидировали.

«Произошел разлив топлива. Оперативно ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте разлива стоял стойкий запах бензина. Приехавшие на вызов пожарные смыли бензин с асфальта.

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В Челябинске на заправке Get Petrol, расположенной на перекрестке улиц Гражданской и Руставели, утром 26 июля произошел разлив топлива. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ЧП оперативно ликвидировали. «Произошел разлив топлива. Оперативно ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На месте разлива стоял стойкий запах бензина. Приехавшие на вызов пожарные смыли бензин с асфальта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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