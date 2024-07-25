В ХМАО повысятся выплаты работающим пенсионерам

В ХМАО работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа. Перерасчет коснется пенсионеров по старости и инвалидов, за которых работодатели платили страховые взносы. Об этом сообщил многофункциональных центр Югры в соцсети «ВКонтакте».
«С 1 августа 2024 года отделение социального фонда России по ХМАО — Югре повысит страховые пенсии работающих пенсионеров. Работающим югорским пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчет пенсии», — говорится в сообщении.
Пенсии увеличат получателям по старости и инвалидности, за которых работодатели платили страховые взносы в 2023 году. Прибавку рассчитают индивидуально. Выплаты перечислят пенсионерам в августе.
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