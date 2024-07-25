25 июля 2024

В ХМАО повысятся выплаты работающим пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Работающим пенсионерам в ХМАО повысят выплаты с 1 августа
Работающим пенсионерам в ХМАО повысят выплаты с 1 августа Фото:

В ХМАО работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа. Перерасчет коснется пенсионеров по старости и инвалидов, за которых работодатели платили страховые взносы. Об этом сообщил многофункциональных центр Югры в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 августа 2024 года отделение социального фонда России по ХМАО — Югре повысит страховые пенсии работающих пенсионеров. Работающим югорским пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчет пенсии», — говорится в сообщении.

Пенсии увеличат получателям по старости и инвалидности, за которых работодатели платили страховые взносы в 2023 году. Прибавку рассчитают индивидуально. Выплаты перечислят пенсионерам в августе.

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В ХМАО работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа. Перерасчет коснется пенсионеров по старости и инвалидов, за которых работодатели платили страховые взносы. Об этом сообщил многофункциональных центр Югры в соцсети «ВКонтакте». «С 1 августа 2024 года отделение социального фонда России по ХМАО — Югре повысит страховые пенсии работающих пенсионеров. Работающим югорским пенсионерам будет произведен ежегодный перерасчет пенсии», — говорится в сообщении. Пенсии увеличат получателям по старости и инвалидности, за которых работодатели платили страховые взносы в 2023 году. Прибавку рассчитают индивидуально. Выплаты перечислят пенсионерам в августе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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