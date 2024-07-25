В ХМАО потушили все лесные пожары

Огнеборцы потушили в ХМАО все лесные пожары, общая площадь которых достигала более полутора тысячи гектаров. Информация об этом опубликована на сайте федеральной «Авиалесоохраны».
«Лесные пожары ликвидированы в Ханты-Мансийском АО (Югра)», — говорится в сообщении. В оперативных сводках округ числился в четверке регионов с наибольшим числом пожаров. На территории ХМАО было зафиксировано 22 пожара площадью 1733 гектаров. В тушении пожаров была задействована дополнительная техника. На помощь югорским пожарным также подоспели тюменские коллеги.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук провел заседание оперативного штаба округа, на котором обозначил подчиненным приоритеты при тушении лесных пожаров. Он подчеркнул необходимость своевременного реагирования на источники риска, которые возникают вблизи жилых районов, предприятий и нефтяных объектов.
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