24 июля 2024

В ХМАО за сутки в десятки раз увеличилась площадь лесных пожаров

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В ХМАО за сутки в десятки раз выросла площадь лесных пожаров Фото:

За один день на территории Ханты-Мансийского автономного округа площадь лесных пожаров возросла с 1,6 до 39 га. Три пожара, которые действуют на сегодняшний день, удалось локализовать.

«На 24 июля в ХМАО действовали два лесных пожара на площади в 1,61 га. 25 июля 2024 года в регионе действуют три пожара на территории в 39 га, возгорания локализованы», — указано в лесопожарном календаре Департамента недропользования и природных ресурсов Югры. Документ имеется в распоряжении агентства URA.RU.

Пожары бушуют в Советском, Кондинском и Березовском районах ХМАО. В тушении возгораний принимают участие 10 огнеборцев. Всего с начала 2024 года в ХМАО произошло 267 лесных пожаров на территории в 7741,9 га.

Ранее URA.RU писало, что мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков объявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров. Жителям запрещено ходить в лес, а также посещать зоны отдыха, расположенные на землях лесного фонда.

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За один день на территории Ханты-Мансийского автономного округа площадь лесных пожаров возросла с 1,6 до 39 га. Три пожара, которые действуют на сегодняшний день, удалось локализовать. «На 24 июля в ХМАО действовали два лесных пожара на площади в 1,61 га. 25 июля 2024 года в регионе действуют три пожара на территории в 39 га, возгорания локализованы», — указано в лесопожарном календаре Департамента недропользования и природных ресурсов Югры. Документ имеется в распоряжении агентства URA.RU. Пожары бушуют в Советском, Кондинском и Березовском районах ХМАО. В тушении возгораний принимают участие 10 огнеборцев. Всего с начала 2024 года в ХМАО произошло 267 лесных пожаров на территории в 7741,9 га. Ранее URA.RU писало, что мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков объявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров. Жителям запрещено ходить в лес, а также посещать зоны отдыха, расположенные на землях лесного фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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