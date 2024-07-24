В ХМАО за сутки в десятки раз увеличилась площадь лесных пожаров

25 июля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В ХМАО за сутки в десятки раз выросла площадь лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За один день на территории Ханты-Мансийского автономного округа площадь лесных пожаров возросла с 1,6 до 39 га. Три пожара, которые действуют на сегодняшний день, удалось локализовать. «На 24 июля в ХМАО действовали два лесных пожара на площади в 1,61 га. 25 июля 2024 года в регионе действуют три пожара на территории в 39 га, возгорания локализованы», — указано в лесопожарном календаре Департамента недропользования и природных ресурсов Югры. Документ имеется в распоряжении агентства URA.RU. Пожары бушуют в Советском, Кондинском и Березовском районах ХМАО. В тушении возгораний принимают участие 10 огнеборцев. Всего с начала 2024 года в ХМАО произошло 267 лесных пожаров на территории в 7741,9 га. Ранее URA.RU писало, что мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков объявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров. Жителям запрещено ходить в лес, а также посещать зоны отдыха, расположенные на землях лесного фонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За один день на территории Ханты-Мансийского автономного округа площадь лесных пожаров возросла с 1,6 до 39 га. Три пожара, которые действуют на сегодняшний день, удалось локализовать. «На 24 июля в ХМАО действовали два лесных пожара на площади в 1,61 га. 25 июля 2024 года в регионе действуют три пожара на территории в 39 га, возгорания локализованы», — указано в лесопожарном календаре Департамента недропользования и природных ресурсов Югры. Документ имеется в распоряжении агентства URA.RU. Пожары бушуют в Советском, Кондинском и Березовском районах ХМАО. В тушении возгораний принимают участие 10 огнеборцев. Всего с начала 2024 года в ХМАО произошло 267 лесных пожаров на территории в 7741,9 га. Ранее URA.RU писало, что мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков объявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров. Жителям запрещено ходить в лес, а также посещать зоны отдыха, расположенные на землях лесного фонда.