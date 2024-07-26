26 июля 2024

Кухаруку пожаловались на отсутствие выплат мобилизованным от властей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие ХМАО получают стартовую выплату в 150 тысяч рублей
Военнослужащие ХМАО получают стартовую выплату в 150 тысяч рублей Фото:

Военнослужащие ХМАО, которые ушли по контракту или добровольно получают стартовую выплату в 150 тысяч рублей, однако на мобилизованных эта мера не распространяется. Координатор гумкорпуса в Лангепасе Денис Черненко пожаловался врио губернатора региона Руслану Кухаруку, что мобилизованные выполняют те же самые задачи, но не могут претендовать на такую поддержку.

«Наши мобилизованные остались без доплаты стартовой от губернатора в 150 тысяч. Контрактники получают, добровольцы получают, а вот мобилизованные они остались без этой доплаты. Вроде выполняют задачи те же самые, но эти получают, а они нет», — сказал Черненко.

Кухарук пообещал зафиксировать и отработать этот вопрос с департаментом безопасности и соцзащиты. Он отметил, что округ оказывает большую поддержку военнослужащим в зоне СВО, выделяя немалое количество средств на закупку необходимых вещей для бойцов.

Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. Подробнее о его поездке — в онлайн-трансляции URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие ХМАО, которые ушли по контракту или добровольно получают стартовую выплату в 150 тысяч рублей, однако на мобилизованных эта мера не распространяется. Координатор гумкорпуса в Лангепасе Денис Черненко пожаловался врио губернатора региона Руслану Кухаруку, что мобилизованные выполняют те же самые задачи, но не могут претендовать на такую поддержку. «Наши мобилизованные остались без доплаты стартовой от губернатора в 150 тысяч. Контрактники получают, добровольцы получают, а вот мобилизованные они остались без этой доплаты. Вроде выполняют задачи те же самые, но эти получают, а они нет», — сказал Черненко. Кухарук пообещал зафиксировать и отработать этот вопрос с департаментом безопасности и соцзащиты. Он отметил, что округ оказывает большую поддержку военнослужащим в зоне СВО, выделяя немалое количество средств на закупку необходимых вещей для бойцов. Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. Подробнее о его поездке — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...