Кухаруку пожаловались на отсутствие выплат мобилизованным от властей ХМАО

Военнослужащие ХМАО, которые ушли по контракту или добровольно получают стартовую выплату в 150 тысяч рублей, однако на мобилизованных эта мера не распространяется. Координатор гумкорпуса в Лангепасе Денис Черненко пожаловался врио губернатора региона Руслану Кухаруку, что мобилизованные выполняют те же самые задачи, но не могут претендовать на такую поддержку.
«Наши мобилизованные остались без доплаты стартовой от губернатора в 150 тысяч. Контрактники получают, добровольцы получают, а вот мобилизованные они остались без этой доплаты. Вроде выполняют задачи те же самые, но эти получают, а они нет», — сказал Черненко.
Кухарук пообещал зафиксировать и отработать этот вопрос с департаментом безопасности и соцзащиты. Он отметил, что округ оказывает большую поддержку военнослужащим в зоне СВО, выделяя немалое количество средств на закупку необходимых вещей для бойцов.
Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. Подробнее о его поездке — в онлайн-трансляции URA.RU.
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