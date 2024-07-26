На трассе Екатеринбург — Серов днем 27 июля произошло смертельное ДТП — водитель Toyota Corolla не справился с управлением и съехал с проезжей части в лес, врезавшись в дерево. В результате аварии погибли два пассажира, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель Toyota Corolla не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате аварии два пассажира, мужчина и женщина, погибли», — говорится в telegram-канале ведомства.
Пассажиры погибли до прибытия медиков, еще водителю и еще одному человеку врачи оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и МЧС.
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