ВСУ пытались дважды атаковать Нижегородскую область

Украина пыталась атаковать Нижегородскую область беспилотниками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Нижегородской областью утром 28 июля были сбиты два беспилотника Украины. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.
«Около 07.00 мск средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Нижегородской области», — сообщили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.
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