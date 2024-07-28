ВСУ пытались дважды атаковать Нижегородскую область

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Украина пыталась атаковать Нижегородскую область беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Нижегородской областью утром 28 июля были сбиты два беспилотника Украины. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

«Около 07.00 мск средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Нижегородской области», — сообщили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.

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Над Нижегородской областью утром 28 июля были сбиты два беспилотника Украины. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. «Около 07.00 мск средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Нижегородской области», — сообщили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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