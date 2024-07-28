В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир после отмены льготной ипотеки

В Екатеринбурге в период с июля 2023 года по июль 2024 года аренда однокомнатных квартир выросла на 35% после отмены льготных ипотечных программ. Данные приводятся в исследовании портала «Мир Квартир».
«В июле 2023-го аренда однокомнатной квартиры стоила 20,6 тысячи рублей, тогда как в июле 2024-го аренда уже составляет 28 тысяч рублей в месяц», — следует из материалов исследований. Прирост в цене — 35%.
Двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге можно арендовать за 34,1 тысячи рублей, в июле прошлого года «двушки» стоили 26,8 тысячи рублей (+27%). Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 27,1%, теперь они стоят 42,3 тысячи рублей, а в июле 2023-го стоимость аренды составляла 33,2 тысячи рублей.
По словам генерального директора портала «Мир Квартир» Павла Луценко, прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больше из-за отмены льготных ипотечных программ. Это произошло, так как спрос начал смещаться с рынка продаж на рынок аренды.
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