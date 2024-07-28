28 июля 2024

В Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир после отмены льготной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, коридор, ключи от квартиры, недвижимость, новоселье, дверь в квартиру
Аренда «однушек» поднялась на 35% Фото:

В Екатеринбурге в период с июля 2023 года по июль 2024 года аренда однокомнатных квартир выросла на 35% после отмены льготных ипотечных программ. Данные приводятся в исследовании портала «Мир Квартир».

«В июле 2023-го аренда однокомнатной квартиры стоила 20,6 тысячи рублей, тогда как в июле 2024-го аренда уже составляет 28 тысяч рублей в месяц», — следует из материалов исследований. Прирост в цене — 35%.

Двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге можно арендовать за 34,1 тысячи рублей, в июле прошлого года «двушки» стоили 26,8 тысячи рублей (+27%). Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 27,1%, теперь они стоят 42,3 тысячи рублей, а в июле 2023-го стоимость аренды составляла 33,2 тысячи рублей.

По словам генерального директора портала «Мир Квартир» Павла Луценко, прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больше из-за отмены льготных ипотечных программ. Это произошло, так как спрос начал смещаться с рынка продаж на рынок аренды.

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В Екатеринбурге в период с июля 2023 года по июль 2024 года аренда однокомнатных квартир выросла на 35% после отмены льготных ипотечных программ. Данные приводятся в исследовании портала «Мир Квартир». «В июле 2023-го аренда однокомнатной квартиры стоила 20,6 тысячи рублей, тогда как в июле 2024-го аренда уже составляет 28 тысяч рублей в месяц», — следует из материалов исследований. Прирост в цене — 35%. Двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге можно арендовать за 34,1 тысячи рублей, в июле прошлого года «двушки» стоили 26,8 тысячи рублей (+27%). Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 27,1%, теперь они стоят 42,3 тысячи рублей, а в июле 2023-го стоимость аренды составляла 33,2 тысячи рублей. По словам генерального директора портала «Мир Квартир» Павла Луценко, прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больше из-за отмены льготных ипотечных программ. Это произошло, так как спрос начал смещаться с рынка продаж на рынок аренды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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