В избиркоме объяснили завышенную явку в одном из районов Екатеринбурга

Высокие показатели по явке в Кировском районе, которых не смог достичь ни один другой район Екатеринбурга, обусловлены наличием временных избирательных участков. Об этом заявила глава облизбиркома Елена Клименко, передает корреспондент URA.RU.
«В Кировском районе существуют временные участковые комиссии. Они создаются для конкретных избирателей, например в больнице. Мы точно знаем, какое количество избирателей на том или ином участке. И все временные участки показывают результат, приближенный к 100%», — объяснила Клименко.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Кировский район выбился в лидеры по явке в Екатеринбурге. По данным на 18:00 часов 14 сентября, она составила 31,82%. Для сравнения, у Ленинского района, который находится на втором месте, всего 25,59%. В Орджоникидзевском чуть меньше — 25,38%. Далее идут Верх-Исетский — 22,98% и Академический — 22,82%. Замыкают следующие районы Октябрьский — 22,5%, Железнодорожный — 21,57%, Чкаловский — 19,83%.
Выборы губернатора Свердловской области проходили 12-14 сентября. В них участвовали пять кандидатов: это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
В 20:00 избирательные участки Свердловской области завершили свою работу. Сейчас избирком проводит подсчет голосов. Подробнее о предварительных итогах выборов губернатора — в онлайн-трансляции URA.RU.
