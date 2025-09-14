Екатеринбуржцы остались недовольны прощальным концертом Гуфа

В Екатеринбурге отгремели два концерта Гуфа (Алексея Долматова) — 11 и 13 сентября. Однако не все фанаты остались довольны выступлением рэпера. Некоторые отметили, что ожидали от выступления «чего-то большего».
«Концерт прошел откровенно плохо: задержка на целый час, сам Леша как будто был на бэк вокале, как минимум половину текста читали его напарники. Сам Гуф пару тройку раз забывал текста песен , постоянно общался с диджеем. Обиделся на то, что просили подписать футболку. И то, как окончился концерт, когда он просто ушел не попрощавшись, это просто полная дичь», — прокомментировали фанаты в сообществе Гуфа во «ВКонтакте».
Во время выступления к рэперу подошел один из фанатов и попросил расписаться на футболке. Комментаторы предположили, что именно из-за этого Гуф решил закончить концерт.
Однако те, кто попал на выступление 13 сентября, остались в восторге. «По словам Гуфа, это были два разных концерта. Публика разная. В четверг был концерт для тех, кто не успел купить билет на субботу», — рассказала URA.RU одна из девушек, побывавшая на выступлении.
Между треками артист заявил, что это его прощальный тур. По его словам, он устал ездить по городам и исполнять одни и те же песни. Фанаты не исключают, что Гуф все же вернется на сцену с новым альбомом.
Два концерта в Екатеринбурге рэпер решил провести из-за большого ажиотажа. Фанаты раскупили все билеты, несмотря на то, что некоторые из них стояли 10 тысяч рублей.
