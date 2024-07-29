В Кремле заявили, что Путин в курсе ареста Булгакова

29 июля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин владеет информацией по аресту Булгакова, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Президент России Владимир Путин в курсе ареста бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент, естественно, в курсе событий», — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что думать об арестах это «не дело Кремля». 26 июля был задержан Дмитрий Булгаков, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Его обвиняют в поставках некачественной еды для ВС РФ. На его имущество и счета наложены обеспечительные меры. Юрист Александр Хаминский отмечал, что Булгаков может потерять звание Героя России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в курсе ареста бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент, естественно, в курсе событий», — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что думать об арестах это «не дело Кремля». 26 июля был задержан Дмитрий Булгаков, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Его обвиняют в поставках некачественной еды для ВС РФ. На его имущество и счета наложены обеспечительные меры. Юрист Александр Хаминский отмечал, что Булгаков может потерять звание Героя России.