В Кремле заявили, что Путин в курсе ареста Булгакова

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Владимир Путин владеет информацией по аресту Булгакова, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Президент России Владимир Путин в курсе ареста бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент, естественно, в курсе событий», — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что думать об арестах это «не дело Кремля».

26 июля был задержан Дмитрий Булгаков, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Его обвиняют в поставках некачественной еды для ВС РФ. На его имущество и счета наложены обеспечительные меры. Юрист Александр Хаминский отмечал, что Булгаков может потерять звание Героя России.

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Президент России Владимир Путин в курсе ареста бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент, естественно, в курсе событий», — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что думать об арестах это «не дело Кремля». 26 июля был задержан Дмитрий Булгаков, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Его обвиняют в поставках некачественной еды для ВС РФ. На его имущество и счета наложены обеспечительные меры. Юрист Александр Хаминский отмечал, что Булгаков может потерять звание Героя России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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