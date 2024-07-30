На Западе заявили об организованном сопротивлении на Украине

Боуз: по всей Украине формируется организованное сопротивление мобилизации
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На Украине продолжаются поджоги автомобилей военных ВСУ
На Украине продолжаются поджоги автомобилей военных ВСУ Фото:

На Украине формируется организованное сопротивление против мобилизации. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз.

«По всей Украине, похоже, набирает силы организованное сопротивление», — написал Боуз на своей странице в соцсети X. Он добавил, что граждане сжигают автомобили, принадлежащие военным и представителям территориальных центров комплектования (ТЦК), которые отвечают за вручение повесток.

Командир бывшего полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) Олег Романов заявил, что разрешает расстреливать без суда тех, кто поджигает военные машины ВСУ. Ненависть к ТЦК на Украине достигла такого уровня, что от поджогов пострадали даже автобусы для квестов, передает «Царьград». В Киеве, в свою очередь, подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы ВСУ, который находился на ремонте, сообщает 360.ru.

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На Украине формируется организованное сопротивление против мобилизации. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз. «По всей Украине, похоже, набирает силы организованное сопротивление», — написал Боуз на своей странице в соцсети X. Он добавил, что граждане сжигают автомобили, принадлежащие военным и представителям территориальных центров комплектования (ТЦК), которые отвечают за вручение повесток. Командир бывшего полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) Олег Романов заявил, что разрешает расстреливать без суда тех, кто поджигает военные машины ВСУ. Ненависть к ТЦК на Украине достигла такого уровня, что от поджогов пострадали даже автобусы для квестов, передает «Царьград». В Киеве, в свою очередь, подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы ВСУ, который находился на ремонте, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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