На Украине формируется организованное сопротивление против мобилизации. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз.
«По всей Украине, похоже, набирает силы организованное сопротивление», — написал Боуз на своей странице в соцсети X. Он добавил, что граждане сжигают автомобили, принадлежащие военным и представителям территориальных центров комплектования (ТЦК), которые отвечают за вручение повесток.
Командир бывшего полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) Олег Романов заявил, что разрешает расстреливать без суда тех, кто поджигает военные машины ВСУ. Ненависть к ТЦК на Украине достигла такого уровня, что от поджогов пострадали даже автобусы для квестов, передает «Царьград». В Киеве, в свою очередь, подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы ВСУ, который находился на ремонте, сообщает 360.ru.
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