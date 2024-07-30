На Челябинскую область обрушатся ливни, град и ураган

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Дождь. Челябинск, пешеходный переход, машины, вода, погода, лето, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, стихия, автотранспорт
Погода грозит подтоплениями в ближайшие три дня Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

На Челябинскую область днем, 31 июля, обрушатся очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а также ураганный ветер. В ближайшие три дня ожидается подъемы воды в реках, сообщили 30 июля в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

«Очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра до 25 метров в секунду, ожидаются на территории Челябинской области днем 31 июля. В ближайшие трое суток: 31 июля, 1, 2 августа на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство предупреждает, что уровень воды из-за осадков может достигнуть отметок выше допустимого уровня и вызвать неблагоприятные и опасные явления. Ожидается увеличение притока воды в прудах, водохранилищах и зонах зоны затопления пойменных участков.

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На Челябинскую область днем, 31 июля, обрушатся очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а также ураганный ветер. В ближайшие три дня ожидается подъемы воды в реках, сообщили 30 июля в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. «Очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра до 25 метров в секунду, ожидаются на территории Челябинской области днем 31 июля. В ближайшие трое суток: 31 июля, 1, 2 августа на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды», — сообщили в пресс-службе. Ведомство предупреждает, что уровень воды из-за осадков может достигнуть отметок выше допустимого уровня и вызвать неблагоприятные и опасные явления. Ожидается увеличение притока воды в прудах, водохранилищах и зонах зоны затопления пойменных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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