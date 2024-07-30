На Челябинскую область обрушатся ливни, град и ураган

На Челябинскую область днем, 31 июля, обрушатся очень сильные дожди, ливни, грозы, град, а также ураганный ветер. В ближайшие три дня ожидается подъемы воды в реках, сообщили 30 июля в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра до 25 метров в секунду, ожидаются на территории Челябинской области днем 31 июля. В ближайшие трое суток: 31 июля, 1, 2 августа на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды», — сообщили в пресс-службе.
Ведомство предупреждает, что уровень воды из-за осадков может достигнуть отметок выше допустимого уровня и вызвать неблагоприятные и опасные явления. Ожидается увеличение притока воды в прудах, водохранилищах и зонах зоны затопления пойменных участков.
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