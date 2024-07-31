Генпрокурор увидел просчеты властей в терактах в «Крокусе» и Дагестане

31 июля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов призвал изменить подход к антитеррористическим проверкам Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракты в «Крокус сити холле» и Дагестане показали просчеты органов власти в отношении антитеррористической защите. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов. «Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», — сказал Краснов. Его слова опубликованы на сайте прокуратуры. По мнению Краснова, требуется иной уровень проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму. Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта, нападавшие использовали автоматическое оружие и подожгли помещение. Погибли 145 человек. А 23 июня прошла серия терактов в Дагестане. Боевики напали на православный храм и синагогу. Погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракты в «Крокус сити холле» и Дагестане показали просчеты органов власти в отношении антитеррористической защите. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов. «Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», — сказал Краснов. Его слова опубликованы на сайте прокуратуры. По мнению Краснова, требуется иной уровень проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму. Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта, нападавшие использовали автоматическое оружие и подожгли помещение. Погибли 145 человек. А 23 июня прошла серия терактов в Дагестане. Боевики напали на православный храм и синагогу. Погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских.