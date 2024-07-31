Ливень движется на Челябинск со скоростью 18 метров в секунду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливень. Челябинск, погода, облака, небо, непогода, буря, ливень, климат, дождь, стихия
Ливень идет на Челябинск Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Ливень движется на Челябинск с запада региона со скоростью 18 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В эти минуты на метеорологическом локаторе Челябинска отчетливо наблюдается линия неустойчивости (Миасс — Аргаяш) в зоне которой развивается кучево-дождевая облачность с очагами ливней, шквалов и града. Движется зона осадков быстро со скоростью 18 метров в секунду (65 километров в час) в северо-восточном направлении», — уточнили метеорологи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Чебаркуле начался сильный ливень. Ветер пригибает деревья к земле, в городе частично нет электроэнергии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ливень движется на Челябинск с запада региона со скоростью 18 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В эти минуты на метеорологическом локаторе Челябинска отчетливо наблюдается линия неустойчивости (Миасс — Аргаяш) в зоне которой развивается кучево-дождевая облачность с очагами ливней, шквалов и града. Движется зона осадков быстро со скоростью 18 метров в секунду (65 километров в час) в северо-восточном направлении», — уточнили метеорологи. Ранее URA.RU сообщало, что в Чебаркуле начался сильный ливень. Ветер пригибает деревья к земле, в городе частично нет электроэнергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...