Ливень движется на Челябинск со скоростью 18 метров в секунду

Ливень движется на Челябинск с запада региона со скоростью 18 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.
«В эти минуты на метеорологическом локаторе Челябинска отчетливо наблюдается линия неустойчивости (Миасс — Аргаяш) в зоне которой развивается кучево-дождевая облачность с очагами ливней, шквалов и града. Движется зона осадков быстро со скоростью 18 метров в секунду (65 километров в час) в северо-восточном направлении», — уточнили метеорологи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Чебаркуле начался сильный ливень. Ветер пригибает деревья к земле, в городе частично нет электроэнергии.
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