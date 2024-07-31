Ливень движется на Челябинск со скоростью 18 метров в секунду

31 июля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Ливень идет на Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Ливень движется на Челябинск с запада региона со скоростью 18 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В эти минуты на метеорологическом локаторе Челябинска отчетливо наблюдается линия неустойчивости (Миасс — Аргаяш) в зоне которой развивается кучево-дождевая облачность с очагами ливней, шквалов и града. Движется зона осадков быстро со скоростью 18 метров в секунду (65 километров в час) в северо-восточном направлении», — уточнили метеорологи. Ранее URA.RU сообщало, что в Чебаркуле начался сильный ливень. Ветер пригибает деревья к земле, в городе частично нет электроэнергии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ливень движется на Челябинск с запада региона со скоростью 18 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В эти минуты на метеорологическом локаторе Челябинска отчетливо наблюдается линия неустойчивости (Миасс — Аргаяш) в зоне которой развивается кучево-дождевая облачность с очагами ливней, шквалов и града. Движется зона осадков быстро со скоростью 18 метров в секунду (65 километров в час) в северо-восточном направлении», — уточнили метеорологи. Ранее URA.RU сообщало, что в Чебаркуле начался сильный ливень. Ветер пригибает деревья к земле, в городе частично нет электроэнергии.