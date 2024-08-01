01 августа 2024

Волонтеры ликвидируют последствия урагана в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Лапотышкин, Челябинск
Волонтеры помогают восстанавливать город Фото:

В Калининском районе Челябинска волонтеры ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на город. Как сообщил URA.RU депутат гордумы Денис Лапотышкин, в его приемную поступило очень много жалоб на сломанные деревья во дворах.

«Ураган был сильный, много деревьев повреждено. Специализированные службы не успевают быстро справиться с последствиями. Мы с командой волонтеров решили помочь в расчистке дворов», — рассказал Лапотышкин. Депутат также сообщил, что эту работу они будут проводить совместно с управляющими компаниями.

Ураган и ливни обрушились на Челябинск 31 июля примерно в 17 часов. Стихия бушевала не более 10 минут, но последствия были серьезными. В городе с корнем вырывало крупные деревья, с крыш слетал шифер. Ветер опрокидывал рекламные конструкции, ломал светофоры. После того как все стихло, дворы в старых районах были завалены ветками деревьев.

Денис Лапотышкин, Челябинск
Денис Лапотышкин организовал помощь в расчистке дворов
Фото:
Денис Лапотышкин, Челябинск
Многочисленные ветки и поваленные деревья мешают жителям
Фото:
Денис Лапотышкин, Челябинск
Чтобы убрать опасные ветки, приходится применять бензопилы
Фото:

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В Калининском районе Челябинска волонтеры ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на город. Как сообщил URA.RU депутат гордумы Денис Лапотышкин, в его приемную поступило очень много жалоб на сломанные деревья во дворах. «Ураган был сильный, много деревьев повреждено. Специализированные службы не успевают быстро справиться с последствиями. Мы с командой волонтеров решили помочь в расчистке дворов», — рассказал Лапотышкин. Депутат также сообщил, что эту работу они будут проводить совместно с управляющими компаниями. Ураган и ливни обрушились на Челябинск 31 июля примерно в 17 часов. Стихия бушевала не более 10 минут, но последствия были серьезными. В городе с корнем вырывало крупные деревья, с крыш слетал шифер. Ветер опрокидывал рекламные конструкции, ломал светофоры. После того как все стихло, дворы в старых районах были завалены ветками деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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