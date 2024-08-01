Волонтеры ликвидируют последствия урагана в Челябинске. Фото

02 августа 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Волонтеры помогают восстанавливать город Фото: Сергей Петров © URA.RU В Калининском районе Челябинска волонтеры ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на город. Как сообщил URA.RU депутат гордумы Денис Лапотышкин, в его приемную поступило очень много жалоб на сломанные деревья во дворах. «Ураган был сильный, много деревьев повреждено. Специализированные службы не успевают быстро справиться с последствиями. Мы с командой волонтеров решили помочь в расчистке дворов», — рассказал Лапотышкин. Депутат также сообщил, что эту работу они будут проводить совместно с управляющими компаниями. Ураган и ливни обрушились на Челябинск 31 июля примерно в 17 часов. Стихия бушевала не более 10 минут, но последствия были серьезными. В городе с корнем вырывало крупные деревья, с крыш слетал шифер. Ветер опрокидывал рекламные конструкции, ломал светофоры. После того как все стихло, дворы в старых районах были завалены ветками деревьев. Денис Лапотышкин организовал помощь в расчистке дворов Фото: Сергей Петров © URA.RU Многочисленные ветки и поваленные деревья мешают жителям Фото: Сергей Петров © URA.RU Чтобы убрать опасные ветки, приходится применять бензопилы Фото: Сергей Петров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калининском районе Челябинска волонтеры ликвидируют последствия урагана, обрушившегося на город. Как сообщил URA.RU депутат гордумы Денис Лапотышкин, в его приемную поступило очень много жалоб на сломанные деревья во дворах. «Ураган был сильный, много деревьев повреждено. Специализированные службы не успевают быстро справиться с последствиями. Мы с командой волонтеров решили помочь в расчистке дворов», — рассказал Лапотышкин. Депутат также сообщил, что эту работу они будут проводить совместно с управляющими компаниями. Ураган и ливни обрушились на Челябинск 31 июля примерно в 17 часов. Стихия бушевала не более 10 минут, но последствия были серьезными. В городе с корнем вырывало крупные деревья, с крыш слетал шифер. Ветер опрокидывал рекламные конструкции, ломал светофоры. После того как все стихло, дворы в старых районах были завалены ветками деревьев.