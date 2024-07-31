Общество В Челябинске делятся снимками прошедшего урагана. Фото, видео 01 августа 2024 в 00:01 Размер текста - 17 + В Челябинске разгулялась стихия Фото: Сергей Заикин © URA.RU Жители Челябинска продолжают делиться снимками прошедшего урагана с ливнями. Из-за непогоды в городе затопило набережную, поломало деревья и дорожные знаки. Особо впечатлительные жители сравнивают обрушившуюся стихию с водным апокалипсисом. «Улица вдоль 40-летия Победы и 250-летия Челябинска завалена ветками и сломанными деревьями. Апокалипсис нагрянул к нам сегодня», — пишут пользователи группы «40 летия Победы | 250 лет Челябинску | Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте». Челябинцы также выложили видео с упавшим светофором. Читатели URA.RU также сообщают о затопленной набережной и жалуются, что дорогу в аэропорт имени Курчатова завалило ветками. В СНТ «Курчатовец» ветер повалил деревья. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями ООО «Южуралспас» оказывают помощь энергетикам в распиле деревьев и освобождении линий электропередач, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным наших читателей, сейчас очень мощный ливень с грозами и ураганом только что закончился в Златоусте, Массе и Чебаркуле. Велика вероятность, что стихия в ближайшее время вновь обрушится на Челябинск. Новая набережная ушла под воду Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Власти демонтируют упавшее светодиодное дерево, стоимость которого составляет один млн рублей Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Сотрудники МЧС России помогают устранять последствия непогоды в СНТ «Курчатовец» telegram-канал «Пул МЧС Челябинской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Челябинска продолжают делиться снимками прошедшего урагана с ливнями. Из-за непогоды в городе затопило набережную, поломало деревья и дорожные знаки. Особо впечатлительные жители сравнивают обрушившуюся стихию с водным апокалипсисом. «Улица вдоль 40-летия Победы и 250-летия Челябинска завалена ветками и сломанными деревьями. Апокалипсис нагрянул к нам сегодня», — пишут пользователи группы «40 летия Победы | 250 лет Челябинску | Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте». Челябинцы также выложили видео с упавшим светофором. Читатели URA.RU также сообщают о затопленной набережной и жалуются, что дорогу в аэропорт имени Курчатова завалило ветками. В СНТ «Курчатовец» ветер повалил деревья. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями ООО «Южуралспас» оказывают помощь энергетикам в распиле деревьев и освобождении линий электропередач, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным наших читателей, сейчас очень мощный ливень с грозами и ураганом только что закончился в Златоусте, Массе и Чебаркуле. Велика вероятность, что стихия в ближайшее время вновь обрушится на Челябинск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям