31 июля 2024

В Челябинске делятся снимками прошедшего урагана. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия протестов в Грузии, поваленное дерево
В Челябинске разгулялась стихия Фото:

Жители Челябинска продолжают делиться снимками прошедшего урагана с ливнями. Из-за непогоды в городе затопило набережную, поломало деревья и дорожные знаки. Особо впечатлительные жители сравнивают обрушившуюся стихию с водным апокалипсисом.

«Улица вдоль 40-летия Победы и 250-летия Челябинска завалена ветками и сломанными деревьями. Апокалипсис нагрянул к нам сегодня», — пишут пользователи группы «40 летия Победы | 250 лет Челябинску | Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте».

Челябинцы также выложили видео с упавшим светофором. Читатели URA.RU также сообщают о затопленной набережной и жалуются, что дорогу в аэропорт имени Курчатова завалило ветками.

В СНТ «Курчатовец» ветер повалил деревья. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями ООО «Южуралспас» оказывают помощь энергетикам в распиле деревьев и освобождении линий электропередач, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным наших читателей, сейчас очень мощный ливень с грозами и ураганом только что закончился в Златоусте, Массе и Чебаркуле. Велика вероятность, что стихия в ближайшее время вновь обрушится на Челябинск.

Новая набережная ушла под воду
Новая набережная ушла под воду
Фото:
Власти демонтируют упавшее светодиодное дерево, стоимость которого составляет один млн рублей
Власти демонтируют упавшее светодиодное дерево, стоимость которого составляет один млн рублей
Фото:
Сотрудники МЧС России помогают устранять последствия непогоды в СНТ «Курчатовец»
Сотрудники МЧС России помогают устранять последствия непогоды в СНТ «Курчатовец»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска продолжают делиться снимками прошедшего урагана с ливнями. Из-за непогоды в городе затопило набережную, поломало деревья и дорожные знаки. Особо впечатлительные жители сравнивают обрушившуюся стихию с водным апокалипсисом. «Улица вдоль 40-летия Победы и 250-летия Челябинска завалена ветками и сломанными деревьями. Апокалипсис нагрянул к нам сегодня», — пишут пользователи группы «40 летия Победы | 250 лет Челябинску | Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте». Челябинцы также выложили видео с упавшим светофором. Читатели URA.RU также сообщают о затопленной набережной и жалуются, что дорогу в аэропорт имени Курчатова завалило ветками. В СНТ «Курчатовец» ветер повалил деревья. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями ООО «Южуралспас» оказывают помощь энергетикам в распиле деревьев и освобождении линий электропередач, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным наших читателей, сейчас очень мощный ливень с грозами и ураганом только что закончился в Златоусте, Массе и Чебаркуле. Велика вероятность, что стихия в ближайшее время вновь обрушится на Челябинск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...