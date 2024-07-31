Жители Челябинска продолжают делиться снимками прошедшего урагана с ливнями. Из-за непогоды в городе затопило набережную, поломало деревья и дорожные знаки. Особо впечатлительные жители сравнивают обрушившуюся стихию с водным апокалипсисом.
«Улица вдоль 40-летия Победы и 250-летия Челябинска завалена ветками и сломанными деревьями. Апокалипсис нагрянул к нам сегодня», — пишут пользователи группы «40 летия Победы | 250 лет Челябинску | Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте».
Челябинцы также выложили видео с упавшим светофором. Читатели URA.RU также сообщают о затопленной набережной и жалуются, что дорогу в аэропорт имени Курчатова завалило ветками.
В СНТ «Курчатовец» ветер повалил деревья. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями ООО «Южуралспас» оказывают помощь энергетикам в распиле деревьев и освобождении линий электропередач, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным наших читателей, сейчас очень мощный ливень с грозами и ураганом только что закончился в Златоусте, Массе и Чебаркуле. Велика вероятность, что стихия в ближайшее время вновь обрушится на Челябинск.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители Челябинска продолжают делиться снимками прошедшего урагана с ливнями. Из-за непогоды в городе затопило набережную, поломало деревья и дорожные знаки. Особо впечатлительные жители сравнивают обрушившуюся стихию с водным апокалипсисом. «Улица вдоль 40-летия Победы и 250-летия Челябинска завалена ветками и сломанными деревьями. Апокалипсис нагрянул к нам сегодня», — пишут пользователи группы «40 летия Победы | 250 лет Челябинску | Соседи» в социальной сети в «ВКонтакте». Челябинцы также выложили видео с упавшим светофором. Читатели URA.RU также сообщают о затопленной набережной и жалуются, что дорогу в аэропорт имени Курчатова завалило ветками. В СНТ «Курчатовец» ветер повалил деревья. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона совместно со спасателями ООО «Южуралспас» оказывают помощь энергетикам в распиле деревьев и освобождении линий электропередач, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным наших читателей, сейчас очень мощный ливень с грозами и ураганом только что закончился в Златоусте, Массе и Чебаркуле. Велика вероятность, что стихия в ближайшее время вновь обрушится на Челябинск.