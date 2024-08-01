01 августа 2024

Глава УМВД ХМАО сменил начальника полиции в Радужном

Главой полиции Радужного назначен Сергей Козакевич
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Главой полиции Радужного назначен Сергей Козакевич Фото:

Начальником в ОМВД Радужного (ХМАО) назначен Сергей Козакевич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Приказом начальника УМВД России по ХМАО — Югре Сергея Ветохина на должность начальника ОМВД России по Радужному назначен подполковник полиции Сергей Козакевич», — сообщили в ведомстве. Личному составу нового начальника представил замруководителя УМВД региона Сергей Лепа.

Сергей Козакевич родился и вырос в Радужном. Окончил ведомственный вуз в Тюмени. В 2008 году вернулся в Радужный и служил на должности следователя полиции. В 2018 году возглавил следственный отдел ОМВД города.

Ранее URA.RU писало, что в полиции ХМАО назначен новый начальник уголовного розыска. Им стал Алексей Ловыгин.

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Начальником в ОМВД Радужного (ХМАО) назначен Сергей Козакевич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Приказом начальника УМВД России по ХМАО — Югре Сергея Ветохина на должность начальника ОМВД России по Радужному назначен подполковник полиции Сергей Козакевич», — сообщили в ведомстве. Личному составу нового начальника представил замруководителя УМВД региона Сергей Лепа. Сергей Козакевич родился и вырос в Радужном. Окончил ведомственный вуз в Тюмени. В 2008 году вернулся в Радужный и служил на должности следователя полиции. В 2018 году возглавил следственный отдел ОМВД города. Ранее URA.RU писало, что в полиции ХМАО назначен новый начальник уголовного розыска. Им стал Алексей Ловыгин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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