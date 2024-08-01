Глава УМВД ХМАО сменил начальника полиции в Радужном

Главой полиции Радужного назначен Сергей Козакевич

02 августа 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Главой полиции Радужного назначен Сергей Козакевич Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Начальником в ОМВД Радужного (ХМАО) назначен Сергей Козакевич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Приказом начальника УМВД России по ХМАО — Югре Сергея Ветохина на должность начальника ОМВД России по Радужному назначен подполковник полиции Сергей Козакевич», — сообщили в ведомстве. Личному составу нового начальника представил замруководителя УМВД региона Сергей Лепа. Сергей Козакевич родился и вырос в Радужном. Окончил ведомственный вуз в Тюмени. В 2008 году вернулся в Радужный и служил на должности следователя полиции. В 2018 году возглавил следственный отдел ОМВД города. Ранее URA.RU писало, что в полиции ХМАО назначен новый начальник уголовного розыска. Им стал Алексей Ловыгин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальником в ОМВД Радужного (ХМАО) назначен Сергей Козакевич. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Приказом начальника УМВД России по ХМАО — Югре Сергея Ветохина на должность начальника ОМВД России по Радужному назначен подполковник полиции Сергей Козакевич», — сообщили в ведомстве. Личному составу нового начальника представил замруководителя УМВД региона Сергей Лепа. Сергей Козакевич родился и вырос в Радужном. Окончил ведомственный вуз в Тюмени. В 2008 году вернулся в Радужный и служил на должности следователя полиции. В 2018 году возглавил следственный отдел ОМВД города. Ранее URA.RU писало, что в полиции ХМАО назначен новый начальник уголовного розыска. Им стал Алексей Ловыгин.