Куйвашев приказал незамедлительно начать разбор завалов в Нижнем Тагиле

02 августа 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поручил начать подготовку к разбору завалов в Нижнем Тагиле Фото: департаменте информационной политики Свердловской области новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил начать подготовку к разбору завалов на месте чрезвычайного происшествия в Нижнем Тагиле сразу после завершения поисково-спасательной операции. Глава региона подчеркнул, что необходимо заранее готовиться к этому процессу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП). «После проведения поисково-спасательных работ необходимо незамедлительно начать разбор. Мы пригласили специалистов, это отдельная рабочая группа нашей комиссии. МЧС должны дать специалистов, которые будут помогать готовить проект производства работ. Для того, чтобы, как только закончится поисково-спасательная операция, необходимо было произвести установку техники, она негабаритная», — приводит слова Куйвашева ДИП. Вечером 1 августа губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с заместителем руководителя МЧС России Ильей Денисовым, после чего состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Куйвашев информировал президента о мерах, которые предпринимаются в связи с ЧП. В частности, он отдал указание собрать всю информацию о пострадавших и выделить финансовые средства для их расселения и выплат семьям погибших. Согласно предварительным данным, причиной обрушения двух подъездов жилого дома на улице Сибирская, 81 стал взрыв газа. На данный момент подтверждено, что под завалами были найдены 15 человек, из них двое не выжили. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил начать подготовку к разбору завалов на месте чрезвычайного происшествия в Нижнем Тагиле сразу после завершения поисково-спасательной операции. Глава региона подчеркнул, что необходимо заранее готовиться к этому процессу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП). «После проведения поисково-спасательных работ необходимо незамедлительно начать разбор. Мы пригласили специалистов, это отдельная рабочая группа нашей комиссии. МЧС должны дать специалистов, которые будут помогать готовить проект производства работ. Для того, чтобы, как только закончится поисково-спасательная операция, необходимо было произвести установку техники, она негабаритная», — приводит слова Куйвашева ДИП. Вечером 1 августа губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с заместителем руководителя МЧС России Ильей Денисовым, после чего состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Куйвашев информировал президента о мерах, которые предпринимаются в связи с ЧП. В частности, он отдал указание собрать всю информацию о пострадавших и выделить финансовые средства для их расселения и выплат семьям погибших. Согласно предварительным данным, причиной обрушения двух подъездов жилого дома на улице Сибирская, 81 стал взрыв газа. На данный момент подтверждено, что под завалами были найдены 15 человек, из них двое не выжили. URA.RU собирает всю актуальную информацию в режиме онлайн.