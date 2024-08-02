Губернатор Текслер проверил подготовку ЖКХ к зиме в челябинском военгородке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер. Чебаркуль
Отопительный сезон пройдет в военном городке на другом уровне, подчеркнул Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа в Чебаркуле провел совещание по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг в военном городке №1. Глава региона проверил сложные участки и поручил рабочей группе качественно подготовиться к весенне-зимнему периоду, передает корреспондент URA.RU.

«Задача серьезная, учитывая объем работ. Напомню, температура теплоносителя не соответствовала характеристикам, жалоб от жителей было существенное количество. Нам необходимо сделать все, чтобы в рамках весенне-зимнего периода такого больше не происходило», — передает из зала совещания слова губернатора корреспондент URA.RU.

Текслер также отметил, что мероприятия, проводимые в текущем году, позволят пройти отопительному сезону в другом качестве. Постановки жилищно-коммунальной инфраструктуры на баланс муниципалитета удалось добиться только в 2024 году. Сейчас регионом выделено дополнительное субсидирование, которое позволит завершить работы до конца года.

Глава региона также отметил, что продолжается откачка воды из подтопленных домов, в частности, подвалов. Пробурены скважины, из которых, по предварительным данным, просочились грунтовые воды. На точные причины укажут лабораторные анализы.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа в Чебаркуле провел совещание по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг в военном городке №1. Глава региона проверил сложные участки и поручил рабочей группе качественно подготовиться к весенне-зимнему периоду, передает корреспондент URA.RU. «Задача серьезная, учитывая объем работ. Напомню, температура теплоносителя не соответствовала характеристикам, жалоб от жителей было существенное количество. Нам необходимо сделать все, чтобы в рамках весенне-зимнего периода такого больше не происходило», — передает из зала совещания слова губернатора корреспондент URA.RU. Текслер также отметил, что мероприятия, проводимые в текущем году, позволят пройти отопительному сезону в другом качестве. Постановки жилищно-коммунальной инфраструктуры на баланс муниципалитета удалось добиться только в 2024 году. Сейчас регионом выделено дополнительное субсидирование, которое позволит завершить работы до конца года. Глава региона также отметил, что продолжается откачка воды из подтопленных домов, в частности, подвалов. Пробурены скважины, из которых, по предварительным данным, просочились грунтовые воды. На точные причины укажут лабораторные анализы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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