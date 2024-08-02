Губернатор Текслер проверил подготовку ЖКХ к зиме в челябинском военгородке. Фото, видео

02 августа 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Отопительный сезон пройдет в военном городке на другом уровне, подчеркнул Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа в Чебаркуле провел совещание по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг в военном городке №1. Глава региона проверил сложные участки и поручил рабочей группе качественно подготовиться к весенне-зимнему периоду, передает корреспондент URA.RU. «Задача серьезная, учитывая объем работ. Напомню, температура теплоносителя не соответствовала характеристикам, жалоб от жителей было существенное количество. Нам необходимо сделать все, чтобы в рамках весенне-зимнего периода такого больше не происходило», — передает из зала совещания слова губернатора корреспондент URA.RU. Текслер также отметил, что мероприятия, проводимые в текущем году, позволят пройти отопительному сезону в другом качестве. Постановки жилищно-коммунальной инфраструктуры на баланс муниципалитета удалось добиться только в 2024 году. Сейчас регионом выделено дополнительное субсидирование, которое позволит завершить работы до конца года. Глава региона также отметил, что продолжается откачка воды из подтопленных домов, в частности, подвалов. Пробурены скважины, из которых, по предварительным данным, просочились грунтовые воды. На точные причины укажут лабораторные анализы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа в Чебаркуле провел совещание по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг в военном городке №1. Глава региона проверил сложные участки и поручил рабочей группе качественно подготовиться к весенне-зимнему периоду, передает корреспондент URA.RU. «Задача серьезная, учитывая объем работ. Напомню, температура теплоносителя не соответствовала характеристикам, жалоб от жителей было существенное количество. Нам необходимо сделать все, чтобы в рамках весенне-зимнего периода такого больше не происходило», — передает из зала совещания слова губернатора корреспондент URA.RU. Текслер также отметил, что мероприятия, проводимые в текущем году, позволят пройти отопительному сезону в другом качестве. Постановки жилищно-коммунальной инфраструктуры на баланс муниципалитета удалось добиться только в 2024 году. Сейчас регионом выделено дополнительное субсидирование, которое позволит завершить работы до конца года. Глава региона также отметил, что продолжается откачка воды из подтопленных домов, в частности, подвалов. Пробурены скважины, из которых, по предварительным данным, просочились грунтовые воды. На точные причины укажут лабораторные анализы.