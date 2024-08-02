На главной площади Златоуста выступит олимпийская чемпионка Ласицкене

02 августа 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

В Златоусте выступят ведущие прыгуны в высоту и с шестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На площади перед мэрией Златоуста (Челябинская область) пройдет международный турнир по легкой атлетике с участием ведущих прыгунов в высоту, в том числе олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Состязания станут финальным аккордом профессиональной серии „Королева спорта“ и соберут в одном месте элиту легкой атлетики и всех, кто неравнодушен к этому виду спорта. В турнире примет участие олимпийская чемпионка Мария Лацискене, чемпион мира Данил Лысенко, бронзовый призер чемпионата мира Илья Иванюк, серебряный призер чемпионата Европы, челябинец Тимур Моргунов, чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз, мастер спорта международного класса Аксана Гатауллина и многие другие», — сообщили в пресс-службе министерства. Соревнования по прыжкам в высоту и с шестом приурочены к 270-летию Златоуста. Соревнования впервые в истории города пройдут на площади перед мэрией 23 августа. Начало в 14 часов. Как добавили в минспорта, завершится турнир салютом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На площади перед мэрией Златоуста (Челябинская область) пройдет международный турнир по легкой атлетике с участием ведущих прыгунов в высоту, в том числе олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Состязания станут финальным аккордом профессиональной серии „Королева спорта“ и соберут в одном месте элиту легкой атлетики и всех, кто неравнодушен к этому виду спорта. В турнире примет участие олимпийская чемпионка Мария Лацискене, чемпион мира Данил Лысенко, бронзовый призер чемпионата мира Илья Иванюк, серебряный призер чемпионата Европы, челябинец Тимур Моргунов, чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз, мастер спорта международного класса Аксана Гатауллина и многие другие», — сообщили в пресс-службе министерства. Соревнования по прыжкам в высоту и с шестом приурочены к 270-летию Златоуста. Соревнования впервые в истории города пройдут на площади перед мэрией 23 августа. Начало в 14 часов. Как добавили в минспорта, завершится турнир салютом.