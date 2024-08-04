Депутат Матвеев предложил обновить стратегию развития Челябинска

05 августа 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Кирилл Матвеев уверен, что Челябинск переживает глобальную трансформацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский депутат Кирилл Матвеев инициировал поправки в стратегию развития города до 2035 года. Как Матвеев сообщил корреспонденту URA.RU, он считает, что стратегию, принятую еще летом 2021 года, надо обновить и связать с новыми реалиями. За это время очень серьезно поменялся внешний и внутренний контекст. Завершились некоторые старые и были инициированы новые национальные проекты, а одним из приоритетов отечественной экономики стала импортонезависимость. «Многие расставленные акценты в принятой стратегии уже нашли воплощение в жизнь. Появилось много современных и уютных общественных пространств. Развивается проект „Умный город“. Изменился подход к экологии. Многолетняя проблема, городская свалка, превратилась в зеленый холм. В 2020 году, когда начали разработку стратегии, мы практически похоронили троллейбусы, как вид общественного транспорта. А сегодня на улицах города появляются новые современные и экологически чистые троллейбусы. На мой взгляд то, что переживает город сейчас — это глобальная трансформация», — уверен Кирилл Матвеев. Но, как отметил депутат, по-прежнему нет решения и целого ряда насущных проблем жителей. Поэтому необходимо увязать работу всех городских служб с реализацией стратегии-2035, превратить их в качественный сервис для всех жителей. «Где обычный человек в этой стратегии? Где мероприятия, которые делают наш город уютным и модным каждый день? Сегодня остро стоит вопрос обрезки деревьев, вывоза мусора, чистоты улиц и дворов. В городе много территорий, где жители борются за чистоту, а найти ответственных не всегда получается». Важным аспектом является продвижение Челябинска за пределами Южного Урала. В качестве положительного примера Кирилл Матвеев привел «Фонд 2020» и его деятельность. «Фонд 2020 развернул масштабную работу по повышению узнаваемости и привлекательности нашей области за пределами региона. Посмотрите, как они раскрыли за последнее время наш культурный потенциал. Очень круто. Сегодня нам пора серьезно задуматься о смене имиджа Челябинска, тех ассоциаций, которые сейчас рождает название нашего города. Для жителей Москвы Челябинск — это заводы и танки, а ведь здесь есть далеко не только промышленность. Нам нужно из Танкограда превратиться в Техноград — модный, современный, инновационный город. И ресурсов для этого достаточно», — убежден депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский депутат Кирилл Матвеев инициировал поправки в стратегию развития города до 2035 года. Как Матвеев сообщил корреспонденту URA.RU, он считает, что стратегию, принятую еще летом 2021 года, надо обновить и связать с новыми реалиями. За это время очень серьезно поменялся внешний и внутренний контекст. Завершились некоторые старые и были инициированы новые национальные проекты, а одним из приоритетов отечественной экономики стала импортонезависимость. «Многие расставленные акценты в принятой стратегии уже нашли воплощение в жизнь. Появилось много современных и уютных общественных пространств. Развивается проект „Умный город“. Изменился подход к экологии. Многолетняя проблема, городская свалка, превратилась в зеленый холм. В 2020 году, когда начали разработку стратегии, мы практически похоронили троллейбусы, как вид общественного транспорта. А сегодня на улицах города появляются новые современные и экологически чистые троллейбусы. На мой взгляд то, что переживает город сейчас — это глобальная трансформация», — уверен Кирилл Матвеев. Но, как отметил депутат, по-прежнему нет решения и целого ряда насущных проблем жителей. Поэтому необходимо увязать работу всех городских служб с реализацией стратегии-2035, превратить их в качественный сервис для всех жителей. «Где обычный человек в этой стратегии? Где мероприятия, которые делают наш город уютным и модным каждый день? Сегодня остро стоит вопрос обрезки деревьев, вывоза мусора, чистоты улиц и дворов. В городе много территорий, где жители борются за чистоту, а найти ответственных не всегда получается». Важным аспектом является продвижение Челябинска за пределами Южного Урала. В качестве положительного примера Кирилл Матвеев привел «Фонд 2020» и его деятельность. «Фонд 2020 развернул масштабную работу по повышению узнаваемости и привлекательности нашей области за пределами региона. Посмотрите, как они раскрыли за последнее время наш культурный потенциал. Очень круто. Сегодня нам пора серьезно задуматься о смене имиджа Челябинска, тех ассоциаций, которые сейчас рождает название нашего города. Для жителей Москвы Челябинск — это заводы и танки, а ведь здесь есть далеко не только промышленность. Нам нужно из Танкограда превратиться в Техноград — модный, современный, инновационный город. И ресурсов для этого достаточно», — убежден депутат.