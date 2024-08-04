Пермские врачи предупредили об опасности вареной картошки при насморке

Пермская больница: ингаляция от горячей картошки грозит ожогом дыхательных путей

Врачи не рекомендуют вдыхать пар от горячей картошки при кашле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вдыхание пара от горячего картофеля при кашле неэффективно при кашле и насморке и может нанести вред организму. Об опасности применения народных методов борьбы с простудой предупредила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» краевая больница Вагнера в Березниках (Пермский край).

«Вдыхание пара от вареной картошки при кашле и насморке может принести больше вреда, чем пользы. От такой ингаляции можно получить ожог верхних и средних дыхательных путей», — написано на странице медучреждения в соцсети.

«Опасными и неэффективными методом» лечения простуды также названы банки. Их использование грозит ожогами кожи и воспалением кожи. Никак не влияет на выздоровление и такой народный способ борьбы с простудой, как алкоголь с добавлением перца.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова развеяла мифы о народных методах лечения зубной боли. Некоторые из них она завала очень опасными для здоровья. К примеру, кайенский перец и чеснок при снятии зубной боли вызывают ожог слизистой и провоцируют аллергическую реакцию, предупредила Мартынова.