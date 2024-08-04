04 августа 2024

Пермские врачи предупредили об опасности вареной картошки при насморке

Пермская больница: ингаляция от горячей картошки грозит ожогом дыхательных путей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Бельмесы" Екатеринбург, картошка очищенная
Врачи не рекомендуют вдыхать пар от горячей картошки при кашле Фото:

Вдыхание пара от горячего картофеля при кашле неэффективно при кашле и насморке и может нанести вред организму. Об опасности применения народных методов борьбы с простудой предупредила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» краевая больница Вагнера в Березниках (Пермский край).

«Вдыхание пара от вареной картошки при кашле и насморке может принести больше вреда, чем пользы. От такой ингаляции можно получить ожог верхних и средних дыхательных путей», — написано на странице медучреждения в соцсети.

«Опасными и неэффективными методом» лечения простуды также названы банки. Их использование грозит ожогами кожи и воспалением кожи. Никак не влияет на выздоровление и такой народный способ борьбы с простудой, как алкоголь с добавлением перца.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова развеяла мифы о народных методах лечения зубной боли. Некоторые из них она завала очень опасными для здоровья. К примеру, кайенский перец и чеснок при снятии зубной боли вызывают ожог слизистой и провоцируют аллергическую реакцию, предупредила Мартынова.

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Вдыхание пара от горячего картофеля при кашле неэффективно при кашле и насморке и может нанести вред организму. Об опасности применения народных методов борьбы с простудой предупредила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» краевая больница Вагнера в Березниках (Пермский край). «Вдыхание пара от вареной картошки при кашле и насморке может принести больше вреда, чем пользы. От такой ингаляции можно получить ожог верхних и средних дыхательных путей», — написано на странице медучреждения в соцсети. «Опасными и неэффективными методом» лечения простуды также названы банки. Их использование грозит ожогами кожи и воспалением кожи. Никак не влияет на выздоровление и такой народный способ борьбы с простудой, как алкоголь с добавлением перца. Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова развеяла мифы о народных методах лечения зубной боли. Некоторые из них она завала очень опасными для здоровья. К примеру, кайенский перец и чеснок при снятии зубной боли вызывают ожог слизистой и провоцируют аллергическую реакцию, предупредила Мартынова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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