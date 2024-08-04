04 августа 2024
03 августа 2024

Жительница ХМАО добилась от полиции выплаты компенсации за ошибку в паспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка смогла через суд добиться денежной компенсации за допущенную ошибку при оформлении паспорта
Югорчанка смогла через суд добиться денежной компенсации за допущенную ошибку при оформлении паспорта Фото:

Жительница ХМАО добилась через суд денежной компенсации от полиции за допущенную ошибку в загранпаспорте, из-за которой она не смогла вылететь на отдых в Таиланд. Об этом агентству рассказал журналисту URA.RU адвокат югорчанки Владимир Александров.

«Суд встал на нашу сторону. Взыскал судебные издержки, частично [деньги] за путевку и моральный вред в размере 20 000 рублей», — рассказал агентству адвокат.

Его доверительница вместе с супругом купили путевки и собирались вылететь в Таиланд, однако им отказали. Паспорт на границе изъяли, потому что в документе была допущена опечатка. Адвокат смог доказать в суде, что ошибку при оформлении паспорта допустил сотрудник ОМВД по Нефтеюганску и отсудить компенсацию: судебные издержки, часть денег за путевки и моральный вред в 20 000 рублей. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что полиция будет оспаривать решение.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отсудил почти 200 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков. Защитить права потребителя помог Роспотребнадзор.

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Жительница ХМАО добилась через суд денежной компенсации от полиции за допущенную ошибку в загранпаспорте, из-за которой она не смогла вылететь на отдых в Таиланд. Об этом агентству рассказал журналисту URA.RU адвокат югорчанки Владимир Александров. «Суд встал на нашу сторону. Взыскал судебные издержки, частично [деньги] за путевку и моральный вред в размере 20 000 рублей», — рассказал агентству адвокат. Его доверительница вместе с супругом купили путевки и собирались вылететь в Таиланд, однако им отказали. Паспорт на границе изъяли, потому что в документе была допущена опечатка. Адвокат смог доказать в суде, что ошибку при оформлении паспорта допустил сотрудник ОМВД по Нефтеюганску и отсудить компенсацию: судебные издержки, часть денег за путевки и моральный вред в 20 000 рублей. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что полиция будет оспаривать решение. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отсудил почти 200 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков. Защитить права потребителя помог Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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