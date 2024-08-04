Жительница ХМАО добилась от полиции выплаты компенсации за ошибку в паспорте

Жительница ХМАО добилась через суд денежной компенсации от полиции за допущенную ошибку в загранпаспорте, из-за которой она не смогла вылететь на отдых в Таиланд. Об этом агентству рассказал журналисту URA.RU адвокат югорчанки Владимир Александров.
«Суд встал на нашу сторону. Взыскал судебные издержки, частично [деньги] за путевку и моральный вред в размере 20 000 рублей», — рассказал агентству адвокат.
Его доверительница вместе с супругом купили путевки и собирались вылететь в Таиланд, однако им отказали. Паспорт на границе изъяли, потому что в документе была допущена опечатка. Адвокат смог доказать в суде, что ошибку при оформлении паспорта допустил сотрудник ОМВД по Нефтеюганску и отсудить компенсацию: судебные издержки, часть денег за путевки и моральный вред в 20 000 рублей. В пресс-службе УМВД по ХМАО агентству сообщили, что полиция будет оспаривать решение.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отсудил почти 200 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков. Защитить права потребителя помог Роспотребнадзор.
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