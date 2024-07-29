29 июля 2024

Житель ХМАО отсудил почти 200 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд обязал продавца мебели выплатить 176 тысяч рублей за срыв сроков поставки кухни
Суд обязал продавца мебели выплатить 176 тысяч рублей за срыв сроков поставки кухни Фото:

Житель Нижневартовска отсудил 176 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков поставки кухни. Заказ пришел позже и не в полном объеме, с бракованными деталями. Защитить права потребителя помог Роспотребнадзор ХМАО.

«В мае 2023 года гражданин заключил договор с ООО „Уютная мебель“ на изготовление кухни. Срок изготовления составил 45 рабочих дней, а доставка — 60 рабочих дней. По истечении этого срока потребитель получил лишь часть заказа, некоторые детали оказались бракованными. Продавец не ответил на два обращения с требованиями о доставке недостающих комплектующих», — говорится в сообщении, опубликованном в окружном надзорном ведомстве округа в telegram-канале.

По обращению вартовчанина Роспотребнадзор по ХМАО подал иск в суд. Согласно постановлению, продавец обязан оплатить неустойку за срыв сроков передачи товара, штраф за несоблюдение правил и моральную компенсацию клиенту. Общий размер выплаты составил 176 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижневартовска отсудил 176 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков поставки кухни. Заказ пришел позже и не в полном объеме, с бракованными деталями. Защитить права потребителя помог Роспотребнадзор ХМАО. «В мае 2023 года гражданин заключил договор с ООО „Уютная мебель“ на изготовление кухни. Срок изготовления составил 45 рабочих дней, а доставка — 60 рабочих дней. По истечении этого срока потребитель получил лишь часть заказа, некоторые детали оказались бракованными. Продавец не ответил на два обращения с требованиями о доставке недостающих комплектующих», — говорится в сообщении, опубликованном в окружном надзорном ведомстве округа в telegram-канале. По обращению вартовчанина Роспотребнадзор по ХМАО подал иск в суд. Согласно постановлению, продавец обязан оплатить неустойку за срыв сроков передачи товара, штраф за несоблюдение правил и моральную компенсацию клиенту. Общий размер выплаты составил 176 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...