Житель ХМАО отсудил почти 200 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков

Житель Нижневартовска отсудил 176 тысяч рублей у продавца мебели за задержку сроков поставки кухни. Заказ пришел позже и не в полном объеме, с бракованными деталями. Защитить права потребителя помог Роспотребнадзор ХМАО.
«В мае 2023 года гражданин заключил договор с ООО „Уютная мебель“ на изготовление кухни. Срок изготовления составил 45 рабочих дней, а доставка — 60 рабочих дней. По истечении этого срока потребитель получил лишь часть заказа, некоторые детали оказались бракованными. Продавец не ответил на два обращения с требованиями о доставке недостающих комплектующих», — говорится в сообщении, опубликованном в окружном надзорном ведомстве округа в telegram-канале.
По обращению вартовчанина Роспотребнадзор по ХМАО подал иск в суд. Согласно постановлению, продавец обязан оплатить неустойку за срыв сроков передачи товара, штраф за несоблюдение правил и моральную компенсацию клиенту. Общий размер выплаты составил 176 тысяч рублей.
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