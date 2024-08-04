04 августа 2024

Пермскую экс-полицейскую осудили за незаконную выдачу паспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, наказание, преступление, папка, суд
Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции признана виновной в совершении преступления Фото:

Сотрудницу отдела по вопросам миграции в Краснокамске (Пермский край) осудили за то, что она незаконно выдала иностранке паспорт гражданина РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу признана виновной в том, что незаконно выдала иностранной гражданке паспорт РФ. За содеянное ей назначен штраф», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Ранее URA.RU сообщало, что преступление было совершено 9 сентября 2023 года. Тогда сотрудница МВД исполняла обязанности начальника отдела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудницу отдела по вопросам миграции в Краснокамске (Пермский край) осудили за то, что она незаконно выдала иностранке паспорт гражданина РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу признана виновной в том, что незаконно выдала иностранной гражданке паспорт РФ. За содеянное ей назначен штраф», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Ранее URA.RU сообщало, что преступление было совершено 9 сентября 2023 года. Тогда сотрудница МВД исполняла обязанности начальника отдела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...