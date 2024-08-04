Пермскую экс-полицейскую осудили за незаконную выдачу паспорта

Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции признана виновной в совершении преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудницу отдела по вопросам миграции в Краснокамске (Пермский край) осудили за то, что она незаконно выдала иностранке паспорт гражданина РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД России по Краснокамскому городскому округу признана виновной в том, что незаконно выдала иностранной гражданке паспорт РФ. За содеянное ей назначен штраф», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Ранее URA.RU сообщало, что преступление было совершено 9 сентября 2023 года. Тогда сотрудница МВД исполняла обязанности начальника отдела.