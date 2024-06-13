Бывшую полицейскую будут судить за незаконную выдачу паспорта РФ мигрантке

Сотрудница миграционного отдела МВД в Краснокамске незаконно выдала паспорт РФ иностранной гражданке. За это уже бывшую сотрудницу полиции будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что 9 сентября 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу, исполняя в тот день обязанности начальника отдела, незаконно выдала паспорт Российской Федерации иностранной гражданке. Женщина 1940 года рождения не являлась гражданской РФ и не имела права получать паспорт», — рассказали в ведомстве.
В отношении экс-сотрудницы полиции было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.
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