13 июня 2024

Бывшую полицейскую будут судить за незаконную выдачу паспорта РФ мигрантке

© Служба новостей «URA.RU»
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Паспорт был получен незаконно
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Сотрудница миграционного отдела МВД в Краснокамске незаконно выдала паспорт РФ иностранной гражданке. За это уже бывшую сотрудницу полиции будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что 9 сентября 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу, исполняя в тот день обязанности начальника отдела, незаконно выдала паспорт Российской Федерации иностранной гражданке. Женщина 1940 года рождения не являлась гражданской РФ и не имела права получать паспорт», — рассказали в ведомстве.

В отношении экс-сотрудницы полиции было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.

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Сотрудница миграционного отдела МВД в Краснокамске незаконно выдала паспорт РФ иностранной гражданке. За это уже бывшую сотрудницу полиции будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что 9 сентября 2023 года инспектор отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу, исполняя в тот день обязанности начальника отдела, незаконно выдала паспорт Российской Федерации иностранной гражданке. Женщина 1940 года рождения не являлась гражданской РФ и не имела права получать паспорт», — рассказали в ведомстве. В отношении экс-сотрудницы полиции было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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