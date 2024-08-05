В Челябинске предложили назвать улицу именем известного синоптика Ишуковой

05 августа 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Именем Татьяны Ишуковой хотят назвать улицу в Челябинске Фото: сайт Челябинской областной детско-юношеской библиотеки В Челябинске предлагают назвать улицу именем известного синоптика Татьяны Ишуковой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил предприниматель Илья Ройтенберг. «Предлагаю увековичить память „народного синоптика“ Татьяны Ишуковой в названии одной из улиц нашего города. Сколько раз нарываюсь на вранье прогноза погоды в телефоне, столько раз вспоминаю одну из наиболее известных челябинок, чьи прогнозы погоды были уверенные, даже если и не всегда точные», — написал Ройтенберг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Челябинец напомнил, что горожане очень любили Ишукову и даже шутки про нее были добрыми. Ее прогнозам погоды верили без тени сомнений. Ройтенберг напомнил, что Татьяна Леонидовна Ишукова родилась 27 августа 1937 года в Оренбурге, а скончалась 28 июля 2011 года в Челябинске. С челябинском была связана вся ее профессинальная жизнь: здесь она с золотой медалью закончила школу, затем отправилась в Ленинград, где с отличием закончила гидрометеорологический институт, после чего работала синоптиком в Челябинском гидрометбюро и составляла метеопрогнозы, а с 2000 года вела передачу на ЧГТРК. Она была одним из создателей службы прогнозирования загрязнения воздуха и являлась автором 17 научных публикаций, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске предлагают назвать улицу именем известного синоптика Татьяны Ишуковой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил предприниматель Илья Ройтенберг. «Предлагаю увековичить память „народного синоптика“ Татьяны Ишуковой в названии одной из улиц нашего города. Сколько раз нарываюсь на вранье прогноза погоды в телефоне, столько раз вспоминаю одну из наиболее известных челябинок, чьи прогнозы погоды были уверенные, даже если и не всегда точные», — написал Ройтенберг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Челябинец напомнил, что горожане очень любили Ишукову и даже шутки про нее были добрыми. Ее прогнозам погоды верили без тени сомнений. Ройтенберг напомнил, что Татьяна Леонидовна Ишукова родилась 27 августа 1937 года в Оренбурге, а скончалась 28 июля 2011 года в Челябинске. С челябинском была связана вся ее профессинальная жизнь: здесь она с золотой медалью закончила школу, затем отправилась в Ленинград, где с отличием закончила гидрометеорологический институт, после чего работала синоптиком в Челябинском гидрометбюро и составляла метеопрогнозы, а с 2000 года вела передачу на ЧГТРК. Она была одним из создателей службы прогнозирования загрязнения воздуха и являлась автором 17 научных публикаций, награждена орденом Трудового Красного Знамени.