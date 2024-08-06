Новый сквер у ТРК «Родник» в Челябинске благоустроят к сентябрю

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Родник. Челябинск., трк родник
В сквере обустроен «сухой ручей», по периметру проложены широкие тротуары и тропинки Фото:

В Челябинске завершаются работы по благоустройству сквера вблизи ТРК «Родник». Там уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

«На данный момент завершены работы по сносу аварийных деревьев, обустроен „сухой ручей“, по всему периметру сквера проложены широкие тротуары и тропинки, размещены удобные скамейки и урны. Сейчас подрядчик проводит монтаж освещения и завершает работы по дополнительному озеленению», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, также проектом предусмотрено строительство пешеходного моста через детскую железную дорогу для удобного и безопасного перехода в бор. Благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить к сентябрю.

В сквере уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны
В сквере уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны
Проектом предусмотрено строительство пешеходного мостика через ж/д дорогу для удобного и безопасного перехода в бор
Проектом предусмотрено строительство пешеходного мостика через ж/д дорогу для удобного и безопасного перехода в бор
Благоустройство проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
Благоустройство проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»

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В Челябинске завершаются работы по благоустройству сквера вблизи ТРК «Родник». Там уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «На данный момент завершены работы по сносу аварийных деревьев, обустроен „сухой ручей“, по всему периметру сквера проложены широкие тротуары и тропинки, размещены удобные скамейки и урны. Сейчас подрядчик проводит монтаж освещения и завершает работы по дополнительному озеленению», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, также проектом предусмотрено строительство пешеходного моста через детскую железную дорогу для удобного и безопасного перехода в бор. Благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить к сентябрю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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