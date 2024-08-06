Новый сквер у ТРК «Родник» в Челябинске благоустроят к сентябрю

В Челябинске завершаются работы по благоустройству сквера вблизи ТРК «Родник». Там уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии.
«На данный момент завершены работы по сносу аварийных деревьев, обустроен „сухой ручей“, по всему периметру сквера проложены широкие тротуары и тропинки, размещены удобные скамейки и урны. Сейчас подрядчик проводит монтаж освещения и завершает работы по дополнительному озеленению», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, также проектом предусмотрено строительство пешеходного моста через детскую железную дорогу для удобного и безопасного перехода в бор. Благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить к сентябрю.
В сквере уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны
Пресс-служба мэрии г. Челябинска
Проектом предусмотрено строительство пешеходного мостика через ж/д дорогу для удобного и безопасного перехода в бор
Пресс-служба мэрии г. Челябинска
Благоустройство проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
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В Челябинске завершаются работы по благоустройству сквера вблизи ТРК «Родник». Там уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «На данный момент завершены работы по сносу аварийных деревьев, обустроен „сухой ручей“, по всему периметру сквера проложены широкие тротуары и тропинки, размещены удобные скамейки и урны. Сейчас подрядчик проводит монтаж освещения и завершает работы по дополнительному озеленению», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, также проектом предусмотрено строительство пешеходного моста через детскую железную дорогу для удобного и безопасного перехода в бор. Благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить к сентябрю.