Новый сквер у ТРК «Родник» в Челябинске благоустроят к сентябрю

В сквере обустроен «сухой ручей», по периметру проложены широкие тротуары и тропинки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершаются работы по благоустройству сквера вблизи ТРК «Родник». Там уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

«На данный момент завершены работы по сносу аварийных деревьев, обустроен „сухой ручей“, по всему периметру сквера проложены широкие тротуары и тропинки, размещены удобные скамейки и урны. Сейчас подрядчик проводит монтаж освещения и завершает работы по дополнительному озеленению», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, также проектом предусмотрено строительство пешеходного моста через детскую железную дорогу для удобного и безопасного перехода в бор. Благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить к сентябрю.

В сквере уже есть «сухой ручей», широкие тротуары и тропинки, размещены скамейки и урны Пресс-служба мэрии г. Челябинска

Проектом предусмотрено строительство пешеходного мостика через ж/д дорогу для удобного и безопасного перехода в бор Пресс-служба мэрии г. Челябинска

Благоустройство проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» Пресс-служба мэрии г. Челябинска