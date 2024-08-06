Пьяные екатеринбуржцы напали на бригаду скорой помощи

В Екатеринбурге бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, подверглась нападению компании пьяных хулиганов. Досталось и прохожему, который пытался заступиться за фельдшеров, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.
«В 21.30 бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к дому №14 на улице Братской. Там на них напали молодые люди, которые были нетрезвы. Они бросили с балкона в карету скорой банку из-под пива, автомобиль получил повреждения. А также избили прохожего, который пытался заступиться за бригаду», — сообщил собеседник агентства.
Материалы о нападении переданы в полицию. Комментарии от городского УВД и свердловского минздрава ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!