Пьяные екатеринбуржцы напали на бригаду скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отремонтированное отделение ультразвуковой эндоскопической и функциональной диагностики в ДГКБ9. Екатеринбург, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Карету забросали банками из-под пива и побили минимум одного человека Фото:

В Екатеринбурге бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, подверглась нападению компании пьяных хулиганов. Досталось и прохожему, который пытался заступиться за фельдшеров, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.

«В 21.30 бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к дому №14 на улице Братской. Там на них напали молодые люди, которые были нетрезвы. Они бросили с балкона в карету скорой банку из-под пива, автомобиль получил повреждения. А также избили прохожего, который пытался заступиться за бригаду», — сообщил собеседник агентства.

Материалы о нападении переданы в полицию. Комментарии от городского УВД и свердловского минздрава ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, подверглась нападению компании пьяных хулиганов. Досталось и прохожему, который пытался заступиться за фельдшеров, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «В 21.30 бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к дому №14 на улице Братской. Там на них напали молодые люди, которые были нетрезвы. Они бросили с балкона в карету скорой банку из-под пива, автомобиль получил повреждения. А также избили прохожего, который пытался заступиться за бригаду», — сообщил собеседник агентства. Материалы о нападении переданы в полицию. Комментарии от городского УВД и свердловского минздрава ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...