Происшествия Криминал Пьяные екатеринбуржцы напали на бригаду скорой помощи 06 августа 2024 в 22:21 Размер текста - 17 + Карету забросали банками из-под пива и побили минимум одного человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, подверглась нападению компании пьяных хулиганов. Досталось и прохожему, который пытался заступиться за фельдшеров, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «В 21.30 бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к дому №14 на улице Братской. Там на них напали молодые люди, которые были нетрезвы. Они бросили с балкона в карету скорой банку из-под пива, автомобиль получил повреждения. А также избили прохожего, который пытался заступиться за бригаду», — сообщил собеседник агентства. Материалы о нападении переданы в полицию. Комментарии от городского УВД и свердловского минздрава ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, подверглась нападению компании пьяных хулиганов. Досталось и прохожему, который пытался заступиться за фельдшеров, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «В 21.30 бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к дому №14 на улице Братской. Там на них напали молодые люди, которые были нетрезвы. Они бросили с балкона в карету скорой банку из-под пива, автомобиль получил повреждения. А также избили прохожего, который пытался заступиться за бригаду», — сообщил собеседник агентства. Материалы о нападении переданы в полицию. Комментарии от городского УВД и свердловского минздрава ожидаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям